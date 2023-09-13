Экс-игрок «Рубина» Сибайя: «Бердыев думал, что я сумасшедший»

Бывший полузащитник «Рубина» МакБет Сибайя поделился воспоминаниями от выступления за казанский клуб.

Африканский футболист играл за «Рубин» с 2003 до 2010 год.

«В «Рубине» у меня был переводчик, и, когда Бердыев что-то рассказывал, он объяснял мне это неправильно. Бердыев становился очень злым. Я только через два дня понял, что переводчик доносил мои мысли тренеру неправильно. Бердыев думал, что я сумасшедший.

Переводчик делал это не специально, он просто не знал футбольной терминологии. Но я не сменил его, потому что он был отличным парнем», – сказал Сибайя.