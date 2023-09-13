Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    • Главная
    • Новости
    • Экс-игрок «Рубина» Сибайя: «Бердыев думал, что я сумасшедший»

    Экс-игрок «Рубина» Сибайя: «Бердыев думал, что я сумасшедший»

    Бывший полузащитник «Рубина» МакБет Сибайя поделился воспоминаниями от выступления за казанский клуб.

    Африканский футболист играл за «Рубин» с 2003 до 2010 год.

    «В «Рубине» у меня был переводчик, и, когда Бердыев что-то рассказывал, он объяснял мне это неправильно. Бердыев становился очень злым. Я только через два дня понял, что переводчик доносил мои мысли тренеру неправильно. Бердыев думал, что я сумасшедший.

    Переводчик делал это не специально, он просто не знал футбольной терминологии. Но я не сменил его, потому что он был отличным парнем», – сказал Сибайя.

    Новости по теме
    «Рубин» подпишет экс-игрока «Бордо» и «Сент-Этьена»
    Изидор в «Зените», «Рубин» подписал защитника «Краснодара». Таблица трансферов РПЛ 28
    Подробности возвращения Сорокина из «Краснодара» в «Рубин»
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:26
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 