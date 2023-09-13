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    • Радимов раскритиковал сборную России: «Мы будем на уровне Андорры»

    Радимов раскритиковал сборную России: «Мы будем на уровне Андорры»

    Бывший футболист сборной России Владислав Радимов жестко прошелся по сборной России.

    Команда Валерия Карпина во вторник сыграла вничью с Катаром (1:1) в товарищеском матче.

    «Хватит себя обманывать! Неутешительные результаты матчей наших сборных за последнюю неделю: U21 победили Узбекистан 2:0, а перед этим сыграли вничью 3:3; вторая сборная сначала сыграла вничью 1:1, а потом уступила 1:2 Египту; главная сборная сыграла вничью 1:1 с Катаром. Итого одна победа в 5 матчах!

    С учетом соперников, результаты, мягко говоря, печальные. И к тренеру тут вопросов меньше всего. Ребята, не обижайтесь, но с таким уровнем мастерства, который вы продемонстрировали, можно констатировать только наше чудовищное отставание.

    Если мы не пересмотрим радикально весь наш футбол, мы так и будем вариться в собственном соку. Во многих компонентах мы просто обманываем себя!

    Да, за нашей РПЛ интересно следить, но не открою Америки, если скажу, что уровень мастерства очень низкий. Против таких соперников даже с учетом невысокой мотивации должно быть ощутимо мастерство, его должно быть видно, но этого ведь нет. А есть только подача Хлусевича с места без сопротивления куда-то в Персидский залив. Ну так нельзя! А ведь он еще и капитан сборной...

    Если мы не пересмотрим происходящее в нашем футболе и не поменяем целый ряд аспектов, таких как психология, интенсивность, техническое мастерство, принятие решений у игроков, то боюсь, что к моменту полноценного возвращения на международную арену мы будем на уровне Андорры! А чем закончился матч Андорра – Беларусь несколько дней назад мы знаем – 0:0 с одним ударом в створ», – сообщил Радимов.

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    Источник: телеграм-канал Владислава Радимова

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    13.09.2023 09:10
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