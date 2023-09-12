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    • Экс-директор «Спартака» считает, что «Зенит» издевается над РПЛ своими трансферами

    Экс-директор «Спартака» считает, что «Зенит» издевается над РПЛ своими трансферами

    Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов высказался о тратах «Зенита».

    • Сегодня портал Transfermarkt составил список главных тренеров, которые больше всех потратили на трансферы в РПЛ.
    • Лидером стал Валерий Карпин, работавший в «Спартаке».
    • В топ-10 оказались сразу четыре тренера из «Зенита».

    «В «Зените» качество футболистов было другим, поэтому там совсем другие вложения. Когда ты вкладываешься в таких игроков, тяжело ошибиться, очень тяжело. Это футболисты другого уровня. Халк, Малком, Витсель. Когда у тебя есть деньги на таких футболистов, ошибиться невозможно, тем более в нашем чемпионате. Они на голову сильнее всех. У таких футболистов может не пойти в «Манчестер Сити» или в «Барселоне» и «Реале», а когда в наш чемпионат приезжают такие игроки, как Халк или Малком, – это издевательство над нашей лигой.

    Единственное, что может привести к ошибке – если такой футболист приедет и скажет: «Мне не нравится Санкт-Петербург или Москва, не хочу жить, отпускайте, хочу назад». А так... Как можно мимо Халка или Малкома промахнуться?» – сказал Шикунов.

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    Источник: «Спорт День за Днем»

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    Сегодня, 16:55
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +3200

      alefreddy 16 минут назад

      а кто мешал тебе Александр покупать игроков не количеством а качеством.вместо 6 добротных два и так каждый сезон

      0
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      Рейтинг: +19291

      paracetamol 1 час назад

      Зенит не только покупает, но и продает, часто с прибылью!

      1
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      Рейтинг: +3005

      Болотоход 1 час назад

      Были бы деньги не государственные, а свои,посмотрели мы бы на аль-бзянить как они тратили бы на всяких зулусов и паредасов по 30-40 мультов с личкой в 5-8 млн!!
      Не будь дырявого газпрома и была бы помойка середняком,на своем законном месте! А то бы и болтались как в старые добрые времена по фнл всяким)))

      Стыдно за блекло голубых.

      3
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      Рейтинг: +19291

      paracetamol > Болотоход 1 час назад

      За своих стыдись. Купил Лера 78 говнюков на четверть лярда баксов, а где результат? Просадил народные бабаки в казино, надеюсь, что еще кое что на пенсию осталось.

      1
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      Рейтинг: +3297

      BAIv > Болотоход 58 минут назад

      Сегодня портал Transfermarkt составил список главных тренеров, которые больше всех потратили на трансферы в РПЛ.: "Лидером стал Валерий Карпин, работавший в «Спартаке»."
      свиноход ты ещё и слепой, не видишь что написано!

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      Рейтинг: +1085

      Айболид > Болотоход 48 минут назад

      Дымоход , хватит "чадить" .

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      Рейтинг: +3005

      Болотоход > BAIv 24 минуты назад

      Ты за своей помойкой краснодарской следи! Недоклупп!!

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      Рейтинг: +764

      RUSARM 1 час назад

      Да им вобще надо запретить покупку игроков,народные деньги,газпрЁм тратит!!

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      Рейтинг: +3297

      BAIv > RUSARM 56 минут назад

      тоже думаю во.на идёт а они в футбол играют, всех армейцев под ружьё!

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      Рейтинг: +1085

      Айболид > RUSARM 51 минуту назад

      Если эти деньги и народные , то ты то - не народ .

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