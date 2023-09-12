Экс-директор «Спартака» считает, что «Зенит» издевается над РПЛ своими трансферами

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов высказался о тратах «Зенита».

Сегодня портал Transfermarkt составил список главных тренеров, которые больше всех потратили на трансферы в РПЛ.

Лидером стал Валерий Карпин, работавший в «Спартаке».

В топ-10 оказались сразу четыре тренера из «Зенита».

«В «Зените» качество футболистов было другим, поэтому там совсем другие вложения. Когда ты вкладываешься в таких игроков, тяжело ошибиться, очень тяжело. Это футболисты другого уровня. Халк, Малком, Витсель. Когда у тебя есть деньги на таких футболистов, ошибиться невозможно, тем более в нашем чемпионате. Они на голову сильнее всех. У таких футболистов может не пойти в «Манчестер Сити» или в «Барселоне» и «Реале», а когда в наш чемпионат приезжают такие игроки, как Халк или Малком, – это издевательство над нашей лигой.

Единственное, что может привести к ошибке – если такой футболист приедет и скажет: «Мне не нравится Санкт-Петербург или Москва, не хочу жить, отпускайте, хочу назад». А так... Как можно мимо Халка или Малкома промахнуться?» – сказал Шикунов.