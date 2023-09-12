Малком в ближайшее время вернется в Петербург

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук сообщил, что Малком скоро посетит Санкт-Петербург.

– Малком этим летом покинул «Зенит». Говорилось о том, что он должен приехать на какой-то матч, чтобы официально попрощаться с болельщиками, но вот уже прошло много времени. Как вы думаете, он выполнит свое обещание?

– Знаете, они уже стартанули, у них начался чемпионат. Также Малком уже участвовал в кубке арабских стран, забивал там отличные голы, кстати. Поэтому по возможности в ближайшее время он приедет и попрощается с болельщиками, раз он обещал. Так что не переживайте, он ещe вернется в Петербург.