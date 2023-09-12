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    Малком в ближайшее время вернется в Петербург

    Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук сообщил, что Малком скоро посетит Санкт-Петербург.

    – Малком этим летом покинул «Зенит». Говорилось о том, что он должен приехать на какой-то матч, чтобы официально попрощаться с болельщиками, но вот уже прошло много времени. Как вы думаете, он выполнит свое обещание?

    – Знаете, они уже стартанули, у них начался чемпионат. Также Малком уже участвовал в кубке арабских стран, забивал там отличные голы, кстати. Поэтому по возможности в ближайшее время он приедет и попрощается с болельщиками, раз он обещал. Так что не переживайте, он ещe вернется в Петербург.

    • Малком перешел из «Зенита» в «Аль-Хиляль» этим летом за 60 млн евро.
    • Бразилец провел за петербургскую команду 109 матчей, в которых забил 42 гола.

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    Источник: «Советский спорт»

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