Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    • Главная
    • Новости
    • Рубиалес объяснил свой поцелуй с футболисткой сборной Испании

    Рубиалес объяснил свой поцелуй с футболисткой сборной Испании

    Луис Рубиалес объяснил, почему поцеловал футболистку сборной Испании Дженни Эрмосо.

    «В этом не было никакого вреда, никакого сексуального подтекста, никакой агрессии, ничего подобного. Смысл в поцелуе с Дженни был точно таким же, как и в поцелуе с моей дочерью. В кругу друзей и семьи это очень распространенное явление.

    Это был момент празднования, счастья, эйфории. Мне следовало действовать более сдержанно, холодно и дипломатично», – сказал Рубиалес.

    • Президент Королевской испанской футбольной федерации поцеловал Эрмосо после победы сборной на женском ЧМ.
    • Рубиалес подвергся критике, после которой вынужден был покинуть свой пост.

    Источник: The Sun

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:44
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

    • Читайте нас: 