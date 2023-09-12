Рубиалес объяснил свой поцелуй с футболисткой сборной Испании

Луис Рубиалес объяснил, почему поцеловал футболистку сборной Испании Дженни Эрмосо.
«В этом не было никакого вреда, никакого сексуального подтекста, никакой агрессии, ничего подобного. Смысл в поцелуе с Дженни был точно таким же, как и в поцелуе с моей дочерью. В кругу друзей и семьи это очень распространенное явление.
Это был момент празднования, счастья, эйфории. Мне следовало действовать более сдержанно, холодно и дипломатично», – сказал Рубиалес.
- Президент Королевской испанской футбольной федерации поцеловал Эрмосо после победы сборной на женском ЧМ.
- Рубиалес подвергся критике, после которой вынужден был покинуть свой пост.
Источник: The Sun