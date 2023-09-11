Коваленко извинился перед агентом Гурцкая за то, что назвал его клоуном

Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко объяснил, почему назвал агента Тимура Гурцкая клоуном.

«Погорячился. Это уважаемый человек, хочу перед ним извиниться. Я тогда на эмоциях вышел, ляпнул какую-то чушь», – сказал Коваленко.