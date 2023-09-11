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    • Коваленко извинился перед агентом Гурцкая за то, что назвал его клоуном

    Коваленко извинился перед агентом Гурцкая за то, что назвал его клоуном

    Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко объяснил, почему назвал агента Тимура Гурцкая клоуном.

    «Погорячился. Это уважаемый человек, хочу перед ним извиниться. Я тогда на эмоциях вышел, ляпнул какую-то чушь», – сказал Коваленко.

    • В конце июня 20-летний футболист перешел в петербургский клуб из «Сочи».
    • Сумма трансфера – 2 миллиона евро.
    • Хавбек поучаствовал в 2 матчах РПЛ в этом сезоне.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:35
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5966

      Питерский князь 51 минуту назад

      Занимайся футболом.
      Выростишь, потом будешь пи..ть.
      А почему шавермамен склоняется на женскую фамилию?
      Он болельщик срамтака?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Опорник1984 1 час назад

      Обгадился мальчуган, от страха.

      0
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