Коваленко извинился перед агентом Гурцкая за то, что назвал его клоуном

Занимайся футболом.
Выростишь, потом будешь пи..ть.
А почему шавермамен склоняется на женскую фамилию?
Он болельщик срамтака?
Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко объяснил, почему назвал агента Тимура Гурцкая клоуном.
«Погорячился. Это уважаемый человек, хочу перед ним извиниться. Я тогда на эмоциях вышел, ляпнул какую-то чушь», – сказал Коваленко.
- В конце июня 20-летний футболист перешел в петербургский клуб из «Сочи».
- Сумма трансфера – 2 миллиона евро.
- Хавбек поучаствовал в 2 матчах РПЛ в этом сезоне.