Тренер «Зенита»: «На том фото у Вендела был не лишний вес, а бутса в районе живота»

Вильям, тренер «Зенита», прокомментировал скандальное фото с полузащитником Венделом, после которого игрока упрекнули за лишние килограммы.

«На том фото, из-за которого все думали, что у Вендела лишний вес, у него в районе живота лежали бутсы – у нас была фотосессия. А все подумали, что это лишние килограммы Вендела», – сказал Вильям.

У бразильца контракт до 2027 года.

Он в России с 2020 года.

При Венделе «Зенит» не финишировал в РПЛ ниже 1-го места.

Фото пресс-службы «Зенита»