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    • Тренер «Зенита»: «На том фото у Вендела был не лишний вес, а бутса в районе живота»

    Тренер «Зенита»: «На том фото у Вендела был не лишний вес, а бутса в районе живота»

    Вильям, тренер «Зенита», прокомментировал скандальное фото с полузащитником Венделом, после которого игрока упрекнули за лишние килограммы.

    «На том фото, из-за которого все думали, что у Вендела лишний вес, у него в районе живота лежали бутсы – у нас была фотосессия. А все подумали, что это лишние килограммы Вендела», – сказал Вильям.

    • У бразильца контракт до 2027 года.
    • Он в России с 2020 года.
    • При Венделе «Зенит» не финишировал в РПЛ ниже 1-го места.

    Фото пресс-службы «Зенита»

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:34
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1701

      zarsm 2 часа назад

      Я тоже всегда так говорю

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