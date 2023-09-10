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    • «Шок, позор»: Феллер – о домашнем разгроме Германии от Японии

    «Шок, позор»: Феллер – о домашнем разгроме Германии от Японии

    Спортивный директор сборной Германии Руди Феллер поделился эмоциями от поражения в товарищеском матче от Японии (1:4).

    «Мы в шоке. Это позорный счет.

    Главный тренер Ханс-Дитер Флик потрясен. Поговорим, почему так случилось. Это был позор», – приводит слова Феллера твиттер Bayern & Germany.

    • У Германии 5 матчей подряд без побед (4 поражения).
    • 12 сентября команда проведет товарищеский матч с Францией.
    • Германия готовится к домашнему Евро-2024.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 10:30
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +40

      Икстоляникс-Нибиру-vkonta 3 часа назад

      Бундестим проиграла с разгромным счётом Японии. Поединок прошёл на «Фольксваген Арене» в Вольфсбурге. Ещё один показатель общего кризиса в немецком футболе, который отражает внутренние проблемы Германии.
      Просто невероятное число ошибок в защите.
      Но, на самом деле, ещё не факт, что Флику надо подавать в отставку, также менять его на Юлиана Нагельсманна. Зюле и Рюдигер должны наконец сыграться...

      0
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      Рейтинг: +5942

      Питерский князь 5 часов назад

      Рейхстаг пал. Самое смешное, от Японии.
      :)))

      2
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      ...
      Рейтинг: +5819

      neim > Питерский князь 4 часа назад

      Интересно, от кого Смольный падет в очередной раз ?

      0
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      Рейтинг: +19793

      ilichkadr > neim 4 часа назад

      Разве что Ильич возродится и всех на хер разгонит. Другим это сделать не по силам.

      1
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      Рейтинг: +5942

      Питерский князь > neim 2 часа назад

      Не думаю, что будет револьция.
      Так что смерись полюция. Зенит, теперь будет чемпионом вечно!

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