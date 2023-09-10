«Шок, позор»: Феллер – о домашнем разгроме Германии от Японии

Спортивный директор сборной Германии Руди Феллер поделился эмоциями от поражения в товарищеском матче от Японии (1:4).

«Мы в шоке. Это позорный счет.

Главный тренер Ханс-Дитер Флик потрясен. Поговорим, почему так случилось. Это был позор», – приводит слова Феллера твиттер Bayern & Germany.