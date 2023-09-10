«Шок, позор»: Феллер – о домашнем разгроме Германии от Японии

Бундестим проиграла с разгромным счётом Японии. Поединок прошёл на «Фольксваген Арене» в Вольфсбурге. Ещё один показатель общего кризиса в немецком футболе, который отражает внутренние проблемы Германии.
Просто невероятное число ошибок в защите.
Но, на самом деле, ещё не факт, что Флику надо подавать в отставку, также менять его на Юлиана Нагельсманна. Зюле и Рюдигер должны наконец сыграться...
Спортивный директор сборной Германии Руди Феллер поделился эмоциями от поражения в товарищеском матче от Японии (1:4).
«Мы в шоке. Это позорный счет.
Главный тренер Ханс-Дитер Флик потрясен. Поговорим, почему так случилось. Это был позор», – приводит слова Феллера твиттер Bayern & Germany.
- У Германии 5 матчей подряд без побед (4 поражения).
- 12 сентября команда проведет товарищеский матч с Францией.
- Германия готовится к домашнему Евро-2024.