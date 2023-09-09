Смотреть прямую трансляцию матча «Сокол» – «Камаз», 9 тур Первой лиги на «Бомбардир». Прямой эфир матча начнется 9 сентября 2023, в 16:00 по московскому времени. Встреча пройдет в Саратове.

Предполагаемые составы команд:

«Сокол»: Косаревский, Молодцов, Леонтьев, Абазов, Гудков, Евдокимов, Бабаев, Сасин, Козловский, Мальцев, Ежков.

Главный тренер: Денис Бояринцев

«Камаз»: Анисимов, Абрамов, Аюкин, Пальцев, Ратников, Гаглоев, Защепкин, Родин, Горелов, Таликин, Укомский.

Главный тренер: Владимир Клонцак

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Сокол» – «Камаз»

Прямой эфир встречи будет транслировать «Фонбет».