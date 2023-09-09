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    • «Сокол» – «Камаз»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 сентября 2023

    «Сокол» – «Камаз»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 сентября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Сокол»«Камаз», 9 тур Первой лиги на «Бомбардир». Прямой эфир матча начнется 9 сентября 2023, в 16:00 по московскому времени. Встреча пройдет в Саратове.

    Предполагаемые составы команд:

    «Сокол»: Косаревский, Молодцов, Леонтьев, Абазов, Гудков, Евдокимов, Бабаев, Сасин, Козловский, Мальцев, Ежков.

    Главный тренер: Денис Бояринцев

    «Камаз»: Анисимов, Абрамов, Аюкин, Пальцев, Ратников, Гаглоев, Защепкин, Родин, Горелов, Таликин, Укомский.

    Главный тренер: Владимир Клонцак

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Сокол» – «Камаз»

    Прямой эфир встречи будет транслировать «Фонбет».

    Источник: «Бомбардир»

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