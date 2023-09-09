Вендел ответил, покинет ли он «Зенит» зимой

Полузащитник «Зенита» Вендел высказался о своем будущем в петербургском клубе.

Летом его не отпустили во «Фламенго».

«Я всегда говорил, что должны быть довольны все стороны. Если этого не происходит, то жизнь продолжается.

Я счастлив в «Зените», Санкт-Петербург – прекрасный город для жизни.

Во время следующего трансферного окна может произойти что угодно. Я не могу сказать, что хочу чего-то конкретного», – заявил Вендел.