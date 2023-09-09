Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?

    Вендел ответил, покинет ли он «Зенит» зимой

    Полузащитник «Зенита» Вендел высказался о своем будущем в петербургском клубе.

    Летом его не отпустили во «Фламенго».

    «Я всегда говорил, что должны быть довольны все стороны. Если этого не происходит, то жизнь продолжается.

    Я счастлив в «Зените», Санкт-Петербург – прекрасный город для жизни.

    Во время следующего трансферного окна может произойти что угодно. Я не могу сказать, что хочу чего-то конкретного», – заявил Вендел.

    • Бразилец пропустил старт сезона.
    • Он не хотел возвращаться в «Зенит» и вел переговоры с другими клубами.
    • В активе Вендела 2 гола и 2 ассиста в 6 матчах нового сезона.

    Новости по теме
    Вендел оценил уровень чемпионата России 9
    Вендел впервые подробно рассказал, почему не возвращался в «Зенит» летом 6
    Появился новый претендент на Вендела 14
    Источник: Globo Esporte

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:34
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • Читайте нас: 