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    • Карпин упомянул Сталина, отвечая на вопрос о патриотизме игроков сборной России

    Карпин упомянул Сталина, отвечая на вопрос о патриотизме игроков сборной России

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о патриотизме в команде.

    «Думаете, мы в своем поколении были за Родину, за Сталина? Кто-то в большей степени патриот, кто-то – в меньшей», – сказал Карпин.

    • Накануне россияне не смогли победить молодежную сборную Египта (1:1).
    • Впереди у команд повторный матч 11 сентября.
    • Россия отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.

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    Источник: «Чемпионат»

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    08.09.2023 21:40
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    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +1746

      Спартач80 7 часов назад

      Мне кажется, что борзописцам с Бомбардира, пора на СВО, они выдёргивать любят фразы из контекста...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2237

      alll-333 > Спартач80 14 минут назад

      На этом только и живут

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +168

      Купа Купыч 7 часов назад

      Болонка вообще эстонец.Какой патриотизм, поэтому по идиотски и ответил на вопрос. В Те времена он бы после матча с Хорватией вместе с Кудряшовым в Чёрном лебеде в нарды играл.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +35194

      VVM1964 > Купа Купыч 6 часов назад

      Ну и ты судя по всему мечтаешь о таком ?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3189

      alefreddy 7 часов назад

      о чем это он сказал и сам не понял

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +19631

      NewLife 8 часов назад

      Еще один козел, который путает любовь к родине с любовью к власти.

      0
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      Рейтинг: +24169

      Persona_non_Grata 8 часов назад

      Валера, какой Сталин - ни твое, ни моё поколение, слава Богу не застало ТОТ период истории !!! У нас НОВАЯ ИСТОРИЯ ...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2170

      Fialet > Persona_non_Grata 8 часов назад

      Ещё не известно, кому хуже.

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      Ответить
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      Рейтинг: +24169

      Persona_non_Grata > Fialet 8 часов назад

      Еще не так давно я твердо верил, что нам уготовано лучшее будущее ...

      1
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