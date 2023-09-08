Карпин упомянул Сталина, отвечая на вопрос о патриотизме игроков сборной России

Мне кажется, что борзописцам с Бомбардира, пора на СВО, они выдёргивать любят фразы из контекста...
Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о патриотизме в команде.
«Думаете, мы в своем поколении были за Родину, за Сталина? Кто-то в большей степени патриот, кто-то – в меньшей», – сказал Карпин.
- Накануне россияне не смогли победить молодежную сборную Египта (1:1).
- Впереди у команд повторный матч 11 сентября.
- Россия отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.