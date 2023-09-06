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    Михаил Кержаков ответил, как часто курит

    Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков не скрывает, что иногда курит.

    «С сигарами я не перебарщиваю. Если и случается взять в руку одну, то очень редко, если есть повод – в спортивном плане это не влияет. Поэтому делаю это открыто. Кальяны не курю. Алкоголь практически не употребляю. Только прошу не воспринимать мои слова как пропаганду курения», – сказал Кержаков.

    • Голкипер проводит в «Зените» последние 8 лет.
    • Он помог клубу выиграть 5 последних сезонов РПЛ.
    • Контракт Кержакова действует до лета.

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    Источник: Sport24

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    06.09.2023 20:49
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    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2453

      evgevg13 13 часов назад

      "С сигарами я не перебарщиваю, с планом тоже... если есть повод – в спортивном плане это не влияет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2234

      alll-333 13 часов назад

      Не мешало бы проверить, что у него в бутылочке за воротами во время игры...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +226

      The only one 13 часов назад

      Куришь?- неет, только когда выпью. Пьёшь?- неет, только когда в карты много проиграю. Играешь?- неет, только когда курю...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5812

      neim 17 часов назад

      Лучше бы сказал, сколько буханул перед игрой с ЦСКА ))).

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2408

      kvm 21 час назад

      сосательный рефлекс не отпускает...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6220

      fakeid > kvm 20 часов назад

      ты даже не представляешь, насколько прав насчёт вашей братии и себя

      https://bombardir.ru/news/696391

      гы-гы-гы!

      1
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      Рейтинг: +19285

      paracetamol 21 час назад

      Курить можно, но не в воротах!

      3
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      Рейтинг: +512

      Alemann 21 час назад

      Новость о том, как он срет, будет?

      4
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