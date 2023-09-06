Михаил Кержаков ответил, как часто курит

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков не скрывает, что иногда курит.

«С сигарами я не перебарщиваю. Если и случается взять в руку одну, то очень редко, если есть повод – в спортивном плане это не влияет. Поэтому делаю это открыто. Кальяны не курю. Алкоголь практически не употребляю. Только прошу не воспринимать мои слова как пропаганду курения», – сказал Кержаков.

Голкипер проводит в «Зените» последние 8 лет.

Он помог клубу выиграть 5 последних сезонов РПЛ.

Контракт Кержакова действует до лета.

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