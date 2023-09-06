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    Тренер «Зенита» рассказал, как идут поиски замены Малкому

    Вильям Оливейра, помощник главного тренера «Зенита» Сергея Семака, рассказал о поиске замены для нападающего Малкома.

    «Поиски замены Малкома идут, но пока тяжеловато, конечно, кого-то найти, ведь он был важным футболистом для нас, забил много мячей и отдавал голевые передачи.

    Если никого не найдем, у нас и так хорошая обойма, будем работать с оставшимися футболистами. Мы пытались подписать Дзаньоло? А кто это? Я не знаю такого футболиста», – заявил Оливейра.

    • Малком ушел из «Зенита» в «Аль-Хиляль» за 60 млн евро.
    • «Зенит» занимает 2-е место в РПЛ.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 17:31
    Комментарии5
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      Рейтинг: +10

      mahweand 2 часа назад

      народ в сети появился сканер соц. сетей (Инста, VK, ОК, Телеграм), теперь можно узнать всю информацию о пользователе даже если аккаунт скрыт: скрытые переписки, что смотрит, кого лайкает, кем интересуются, с кем переписываеться, все скрытые данные и все это анонимно. Измену можно вычислить на раз-два ----- https://cutt.us/scaner

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      Рейтинг: +2941

      Болотоход 3 часа назад

      Мы пытались подписать Дзаньоло? А кто это?

      Дзаньоло - аль-бзянит? А кто это?

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      Рейтинг: +6207

      fakeid 3 часа назад

      похоже, сенсационный трансфер молодого европейца отменяется, ну и хорошо, сейчас и так нет смысла тратить деньги без участия в еврокубках, пусть пока полежат в банке под % до след. сезона)

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      Рейтинг: +2941

      Болотоход > fakeid 3 часа назад

      Так деньги не свои а государственные разве помойки блеклой когда то это мешало?

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      Рейтинг: +6207

      fakeid > Болотоход 3 часа назад

      и вас вообще полностью украденные у народа, и третьесортных зусулов на них покупаете, которых потом продать не можете. гы-гы!

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