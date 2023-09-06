Тренер «Зенита» рассказал, как идут поиски замены Малкому

Вильям Оливейра, помощник главного тренера «Зенита» Сергея Семака, рассказал о поиске замены для нападающего Малкома.

«Поиски замены Малкома идут, но пока тяжеловато, конечно, кого-то найти, ведь он был важным футболистом для нас, забил много мячей и отдавал голевые передачи.

Если никого не найдем, у нас и так хорошая обойма, будем работать с оставшимися футболистами. Мы пытались подписать Дзаньоло? А кто это? Я не знаю такого футболиста», – заявил Оливейра.