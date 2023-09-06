Тренер «Зенита» рассказал, как идут поиски замены Малкому

народ в сети появился сканер соц. сетей (Инста, VK, ОК, Телеграм), теперь можно узнать всю информацию о пользователе даже если аккаунт скрыт: скрытые переписки, что смотрит, кого лайкает, кем интересуются, с кем переписываеться, все скрытые данные и все это анонимно. Измену можно вычислить на раз-два ----- https://cutt.us/scaner
Вильям Оливейра, помощник главного тренера «Зенита» Сергея Семака, рассказал о поиске замены для нападающего Малкома.
«Поиски замены Малкома идут, но пока тяжеловато, конечно, кого-то найти, ведь он был важным футболистом для нас, забил много мячей и отдавал голевые передачи.
Если никого не найдем, у нас и так хорошая обойма, будем работать с оставшимися футболистами. Мы пытались подписать Дзаньоло? А кто это? Я не знаю такого футболиста», – заявил Оливейра.
- Малком ушел из «Зенита» в «Аль-Хиляль» за 60 млн евро.
- «Зенит» занимает 2-е место в РПЛ.
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.