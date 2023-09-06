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    • Мостовой: «У «Спартака» все хорошо, только вот тренер – ноунейм»

    Мостовой: «У «Спартака» все хорошо, только вот тренер – ноунейм»

    Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой снова раскритиковал главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

    «У «Спартака» все хорошо, но только вот тренер – ноунейм. Не трогайте их. Я полтора года назад все уже сказал о нем: я не знаю, кто это вообще. Я остаюсь при своем мнении и сейчас.

    Случайный человек попал в такой клуб, как «Спартак». Пусть работает, получает удовольствие», – сказал Мостовой.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии11
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      Рейтинг: +7281

      sochi-2013 39 минут назад

      Был такой анекдот с фразой: "каждая шушера о моём фуфле будет рассушуривать" !
      Прям о Мостовом.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +506

      Alemann 1 час назад

      У Абаскаля все хорошо. Вот только команда из свинарника.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19281

      paracetamol > Alemann 42 минуты назад

      Бабки свинарником не пахнут!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5875

      Питерский князь 3 часа назад

      Да у Срамтака всё стабильно.
      Были говном и остаются говном!
      :)))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +19281

      paracetamol 3 часа назад

      Что такое ноунейм, му.дак чтоль?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4973

      Ziklop 4 часа назад

      Мостовой себе место пробивает! вот только сам как тренер пустое место, в настоящий момент.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +21664

      Cleaner 4 часа назад

      Ноунейм? А тренер с именем в Спартак ни за какие коврижки не пойдет!...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +175

      BoevStas1 5 часов назад

      Да завали уже свою помойку Саша!!!надоел уже!!!

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      Рейтинг: +4103

      ПалкоВводецъ (returned) 5 часов назад

      У хряков как в той песне:
      -Узнал ваш муж, прекрасная маркиза, Что разорил себя и вас,
      Не вынес он подобного сюрприза
      И застрелился в тот же час.

      Упавши мёртвым у печи,
      Он опрокинул две свечи,
      Попали свечи на ковёр,
      И запылал он, как костёр,
      Погода ветреной была
      — Ваш замок выгорел до тла.
      Огонь усадьбу всю спалил,
      А с ней конюшню охватил.
      Конюшня заперта была,
      А в ней кобыла умерла.
      А в остальном, прекрасная маркиза,
      Всё хорошо, всё хорошо.
      Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +1219

      Krics > ПалкоВводецъ (returned) 5 часов назад

      Смотрю ты переживаешь за Спартак, имхо.

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      Рейтинг: +16128

      Алексей З 5 часов назад

      С каждым туром, слова Мостового находят подтверждение на поле.

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