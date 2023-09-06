Мостовой: «У «Спартака» все хорошо, только вот тренер – ноунейм»

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой снова раскритиковал главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«У «Спартака» все хорошо, но только вот тренер – ноунейм. Не трогайте их. Я полтора года назад все уже сказал о нем: я не знаю, кто это вообще. Я остаюсь при своем мнении и сейчас.

Случайный человек попал в такой клуб, как «Спартак». Пусть работает, получает удовольствие», – сказал Мостовой.