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    Агент Масоэро назвал Орещука «мафией» – ответ Романа

    Футбольный агент Роман Орещук ответил на слова коллеги Рикардо Алонсо Барреры, представляющего интересы бывшего защитника «Пари НН» Лукаса Масоэро.

    • Баррера назвал Орещука и главного тренера «Пари НН» Сергея Юрана «мафией».
    • Разногласия с Масоэро и агентом возникли из-за несостоявшегося перехода игрока в «Тобол».
    • Лукас в итоге ушел в румынскую «Университатю Клуж».

    «Предложение Масоэро делал я. Официальное письмо от «Тобола» было у меня. Меня авторизовал «Тобол». Я разговаривал с Масоэро, встречался с ним. Он дал добро, но агент заблокировал эту сделку. Знаю, что он просил за аренду у «Тобола» больше 100 тысяч евро. В клубе посмеялись, потому что никогда в жизни таких денег никому не платили. Платить игроку и агенту за аренду – смешно. Агент сорвал сделку, хотя я пытался убедить, что это хороший выбор не только для него, но и для футболиста.

    В тот момент «Тобол» только начинал поход в Лиге конференций. Там можно было с «Базелем», ирландцами, чехами сыграть. Они решили выбрать теплую ванну. Какое я отношение имею к тому, что он ушел из «Нижнего Новгорода»? «Нижний» в этой ситуации к нашим переговорам не имел отношения, они просто согласились на аренду игрока, чтобы сэкономить на заработной плате. Мне смешно.

    Готов с этим агентом провести конференц-колл. Мне просто интересно, почему он такие вещи говорит про меня. Какое отношение я имею к «Нижнему Новгороду»? У меня там всего один клиент – Владислав Карапузов. К остальным футболистам не имею никакого отношения», – сказал Орещук.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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