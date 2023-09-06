Агент Масоэро назвал Юрана «мафией»

Агент бывшего защитника «Пари НН» Лукаса Масоэро Рикардо Алонсо Баррера прокомментировал уход аргентинца.

В этом сезоне Масоэро провел 5 матчей.

Игрок стоит 900 тысяч евро.

Он ушел в румынский клуб «Университатя Клуж».

«Были ли у Масоэро проблемы с Юраном? У Лукаса не может быть проблем с кем-то, кто с ним не разговаривает, кто даже не смотрит на него, кто просто его игнорирует. Это не очень приятная ситуация для любого человека.

Почему он его игнорировал? Вы знаете это слово. Бизнес. Главной проблемой было то, что Лукас не является клиентом Романа Орещука, агента главного тренера «Пари НН». Они – одна большая мафия.

Орещук предпринимал попытки стать агентом Масоэро? Нет. Они просто подписывают игроков, с которых можно получить комиссию. Они подписывают новых футболистов, чтобы делать на них бизнес. А Масоэро – не просто клиент моего агентства, он ещe и мой друг. Лукас всегда был счастлив в России, но теперь у него другие цели», – сказал Баррера.