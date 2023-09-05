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    Икарди купил самый дорогой автомобиль в мире

    Нападающий «Галатасарая» Мауро Икарди обзавелся новой машиной.

    Футболист купил себе Rolls-Royce Boat Tail за 26 миллионов евро.

    Этот автомобиль считается самым дорогим в мире. Производитель выпустил всего три таких экземпляра.

    Помимо Икарди, эксклюзивный Rolls-Royce, по неофициальным данным, приобрели неназванный бизнесмен-промышленник, а также американские знаменитости Jay-Z и Beyonce, являющиеся семейной парой.

    Фото: твиттер L’Equipe

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    Источник: L’Equipe

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    05.09.2023 18:36
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12627

      DeStar 22 часа назад

      Помимо Икарди, эксклюзивный Rolls-Royce, по неофициальным данным, приобрели неназванный бизнесмен-промышленник, а также американские знаменитости Jay-Z и Beyonce, являющиеся семейной парой.

      так модели всего 3, как у них на 4-ых по машине оказалось?)

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    • ...
      Рейтинг: +2163

      Fialet 5 сентября, 20:28

      Нахер этот мир, быстрей бы конец света.

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