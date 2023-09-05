Икарди купил самый дорогой автомобиль в мире

Нападающий «Галатасарая» Мауро Икарди обзавелся новой машиной.

Футболист купил себе Rolls-Royce Boat Tail за 26 миллионов евро.

Этот автомобиль считается самым дорогим в мире. Производитель выпустил всего три таких экземпляра.

Помимо Икарди, эксклюзивный Rolls-Royce, по неофициальным данным, приобрели неназванный бизнесмен-промышленник, а также американские знаменитости Jay-Z и Beyonce, являющиеся семейной парой.

Фото: твиттер L’Equipe