«Факел» уволил Евсеева

Вадим Евсеев покинул пост главного тренера «Факела».

«Вадим Валентинович, спасибо за вклад в развитие нашего клуба. За тот рывок в мае текущего года, который помог нашей команде сохранить прописку в Премьер-лиге.

Двери нашего клуба всегда будут открыты для вас! Желаем удачи в дальнейшей карьере!» – говорится в заявлении воронежского клуба.