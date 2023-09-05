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    «Факел» уволил Евсеева

    Вадим Евсеев покинул пост главного тренера «Факела».

    «Вадим Валентинович, спасибо за вклад в развитие нашего клуба. За тот рывок в мае текущего года, который помог нашей команде сохранить прописку в Премьер-лиге.

    Двери нашего клуба всегда будут открыты для вас! Желаем удачи в дальнейшей карьере!» – говорится в заявлении воронежского клуба.

    • 47-летний Евсеев возглавлял «Факел» с 1 мая.
    • В новом сезоне команда набрала 4 очка в 7 турах РПЛ и идет в зоне вылета.

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    Источник: сайт «Факела»

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    05.09.2023 17:35
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    Комментарии22
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    • ...
      Рейтинг: +102454

      zigbert 22 часа назад

      Не то чтобы ничего не предвещало но все же неожиданно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7253

      Красногорск_Фан 23 часа назад

      Посмотрим на достижения нового тренера с Факелом в этом сезоне.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2163

      Fialet 5 сентября, 20:25

      Воронеж конечно хороший город, но болельщики там зомбированные. Приказали оформить фануйди, первыми побежали. Нехер делать в РПЛ. Во всяком случае пока не поумнеют.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13228

      Вомбат 5 сентября, 19:53

      Правильное решение. Игру Факела, которая была при Семибратове, он начал перестраивать, а получилось, что он ее сломал, но ничего не построил. Как он не понимал элементарных вещей - нельзя экспериментировать с командами, которые борются за выживание? Они же вылететь могут.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +195

      The only one 5 сентября, 18:57

      Не долго музыка играла...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2148

      almanev 5 сентября, 18:30

      "Куй вам! Понятно, куй!"))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1050

      г.Онега 5 сентября, 18:29

      Отличная новость для болельщиков Факела , предыдущие тренера были лучше, там приятно было смотреть на игру Факела

      2
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      Рейтинг: +29

      Алимпаша-Геримов-yandex 5 сентября, 18:22

      Пяти или Шести...братов был лучше,играли на пределе физ возможностей)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17931

      Garrincha58 5 сентября, 18:08

      даже Гвардиола не смог бы ничего сделать с этим составом обидно за Воронеж там так болеют и любят свою команду, а футболистов нет одни игрочишки и ещё в Сочи футбол не любят и мало кто ходит, а команду искусственно создали почему там где футбол любят люди не могут создать условия и команду уровня хотя бы Сочи

      1
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      Рейтинг: +3156

      фанат джигурды > Garrincha58 22 часа назад

      Семак бы в пятерку вошел.

      0
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      Рейтинг: +68949

      portero 5 сентября, 18:05

      Маловато дают у нас тренерам поработать....
      Четыре месяца, это мало!!!

      5
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