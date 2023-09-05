«Факел» уволил Евсеева

Не то чтобы ничего не предвещало но все же неожиданно.
Вадим Евсеев покинул пост главного тренера «Факела».
«Вадим Валентинович, спасибо за вклад в развитие нашего клуба. За тот рывок в мае текущего года, который помог нашей команде сохранить прописку в Премьер-лиге.
Двери нашего клуба всегда будут открыты для вас! Желаем удачи в дальнейшей карьере!» – говорится в заявлении воронежского клуба.
- 47-летний Евсеев возглавлял «Факел» с 1 мая.
- В новом сезоне команда набрала 4 очка в 7 турах РПЛ и идет в зоне вылета.