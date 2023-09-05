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  • Вендел впервые подробно рассказал, почему не возвращался в «Зенит» летом

Вендел впервые подробно рассказал, почему не возвращался в «Зенит» летом

5 сентября 2023, 12:32
5

Полузащитник «Зенита» Вендел рассказал, почему долгое время не возвращался в клуб из Санкт-Петербурга летом.

  • Вендел пропустил старт сезона.
  • Он не хотел возвращаться в «Зенит» и вел переговоры с другими клубами.
  • В матче 5-го тура РПЛ со «Спартаком» Вендел сделал дубль.

– Как прошeл тот период неопределенности, когда ты был в Бразилии и не вернулся в «Зенит»? Что происходило у тебя в голове? Ты когда-нибудь видел себя в другом клубе?

– Фактически, это был период, который мне нужно было провести в Рио-де-Жанейро, так как у двух членов семьи были проблемы со здоровьем. И, к сожалению, они погибли. Они были для меня как мать и отец. Вот почему для меня было важно проводить немного больше времени со своей семьей.

Что касается других клубов, такие спекуляции случаются в каждом трансферном окне, и я к этому уже привык. Я оставляю это на усмотрение своих агентов и, конечно же, высказываю свое мнение. Но я сосредоточился на своей семье, и при необходимости мы обсуждали предложения других команд.

– Все говорили и знают, что ты хотел перейти в другой клуб. Есть ли у тебя ещe это желание и каким ты видишь свое будущее, учитывая, что у тебя есть контракт до 2027 года?

– Сказали много чего и есть преувеличения и даже неправда. У меня есть контракт с «Зенитом», я счастлив здесь. Команда побеждает и очень сильная. Но вполне нормально, что и другие клубы проявляют интерес.

– В клубе заявили, что тебя оштрафовали, а также что ты публично извинился перед командой. Как ты к этому относишься?

– Как я уже сказал, мне нужно было дополнительное время в Рио-де-Жанейро, чтобы провести его с семьей. И я принял последствия вместе с клубом. Все ок, идем дальше.

– Веришь ли ты, что болельщики понимают тебя и относятся к тебе более спокойно?

– Да, потому что я сказал правду. И правда всегда побеждает.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Вендел
Комментарии (5)
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lek!
1693906639
Погибли два близких человека , а ТЫ в это время выставляешь фото с массового концерта с улыбкой на лице. Где правда не понятно ?
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Spirit_78
1693915884
Журналюга изо всех сил пытался спровоцировать, но всё равно не получилось.
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Garrincha58
1693927063
какая разница он приехал и неплохо играет, а те кто был на всех сборах выглядят бледной тенью бразильца наверняка все знают о каких игроках Зенита идёт речь сидят и ни за что получают баснословные оклады и титулы
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