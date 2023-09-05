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    • Вендел впервые подробно рассказал, почему не возвращался в «Зенит» летом

    Вендел впервые подробно рассказал, почему не возвращался в «Зенит» летом

    Полузащитник «Зенита» Вендел рассказал, почему долгое время не возвращался в клуб из Санкт-Петербурга летом.

    • Вендел пропустил старт сезона.
    • Он не хотел возвращаться в «Зенит» и вел переговоры с другими клубами.
    • В матче 5-го тура РПЛ со «Спартаком» Вендел сделал дубль.

    – Как прошeл тот период неопределенности, когда ты был в Бразилии и не вернулся в «Зенит»? Что происходило у тебя в голове? Ты когда-нибудь видел себя в другом клубе?

    – Фактически, это был период, который мне нужно было провести в Рио-де-Жанейро, так как у двух членов семьи были проблемы со здоровьем. И, к сожалению, они погибли. Они были для меня как мать и отец. Вот почему для меня было важно проводить немного больше времени со своей семьей.

    Что касается других клубов, такие спекуляции случаются в каждом трансферном окне, и я к этому уже привык. Я оставляю это на усмотрение своих агентов и, конечно же, высказываю свое мнение. Но я сосредоточился на своей семье, и при необходимости мы обсуждали предложения других команд.

    – Все говорили и знают, что ты хотел перейти в другой клуб. Есть ли у тебя ещe это желание и каким ты видишь свое будущее, учитывая, что у тебя есть контракт до 2027 года?

    – Сказали много чего и есть преувеличения и даже неправда. У меня есть контракт с «Зенитом», я счастлив здесь. Команда побеждает и очень сильная. Но вполне нормально, что и другие клубы проявляют интерес.

    – В клубе заявили, что тебя оштрафовали, а также что ты публично извинился перед командой. Как ты к этому относишься?

    – Как я уже сказал, мне нужно было дополнительное время в Рио-де-Жанейро, чтобы провести его с семьей. И я принял последствия вместе с клубом. Все ок, идем дальше.

    – Веришь ли ты, что болельщики понимают тебя и относятся к тебе более спокойно?

    – Да, потому что я сказал правду. И правда всегда побеждает.

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    Источник: Sport24

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    05.09.2023 12:32
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +17931

      Garrincha58 5 сентября, 18:17

      какая разница он приехал и неплохо играет, а те кто был на всех сборах выглядят бледной тенью бразильца наверняка все знают о каких игроках Зенита идёт речь сидят и ни за что получают баснословные оклады и титулы

      2
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    • ...
      Рейтинг: +5136

      Spirit_78 5 сентября, 15:11

      Журналюга изо всех сил пытался спровоцировать, но всё равно не получилось.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +16128

      Алексей З 5 сентября, 13:58

      Штраф , вы серьёзно ???
      Сколько ещё трансферных окон до 27- года ?
      Думаю наоборот прибавили к окладу лям другой.
      При чём здесь отношение болельщиков, кто они есть ?
      Есть Миллер и его желание , а "Виража" нет.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1967

      lek! 5 сентября, 12:37

      Погибли два близких человека , а ТЫ в это время выставляешь фото с массового концерта с улыбкой на лице. Где правда не понятно ?

      0
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      Рейтинг: +68949

      portero > lek! 5 сентября, 12:42

      Он там похоже очень хорошо принял, чего неизвестно, но явно летал....

      0
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      Рейтинг: +13228

      Вомбат > lek! 5 сентября, 12:50

      У бразильцев вся жизнь - карнавал, они не рыдают на похоронах. Он был рядом с ними, когда они умирали, он им улыбался, а когда умерли, танцевал в их честь и так далее. Так что все очень даже правдоподобно.

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