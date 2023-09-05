Кокорин нашел новую команду: он возвращается в бывший клуб

"Итак, "Фиорентина" выполняет изящный манёвр, и-и-и-и, вуа-ля! Кокорин опять возвращается в "Арис"! Поздравляем наших итальянских коллег, поздравляем!"
Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин возвращается в «Арис».
Кипрский клуб анонсировал переход 32-летнего россиянина, опубликовав видео с его участием.
- Кокорин играл за «Арис» на правах аренды в прошлом сезоне.
- Нападающий забил 13 голов и сделал 6 ассистов в 30 матчах.
- На прошлой неделе Кокорин сыграл за «Фиорентину» впервые за 16 месяцев.