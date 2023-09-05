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    Кокорин нашел новую команду: он возвращается в бывший клуб

    Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин возвращается в «Арис».

    Кипрский клуб анонсировал переход 32-летнего россиянина, опубликовав видео с его участием.

    • Кокорин играл за «Арис» на правах аренды в прошлом сезоне.
    • Нападающий забил 13 голов и сделал 6 ассистов в 30 матчах.
    • На прошлой неделе Кокорин сыграл за «Фиорентину» впервые за 16 месяцев.

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    Источник: телеграм-канал «Ариса»

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    05.09.2023 10:07
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +547

      Vratarь 5 сентября, 13:11

      "Итак, "Фиорентина" выполняет изящный манёвр, и-и-и-и, вуа-ля! Кокорин опять возвращается в "Арис"! Поздравляем наших итальянских коллег, поздравляем!"

      0
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      Рейтинг: +1701

      zarsm 5 сентября, 10:57

      Все правильно. Арис так то в Лиге европы сыграет)

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      Рейтинг: +930

      Solist345345 5 сентября, 10:56

      Молодец! Хоть там у него получалось.

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