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    • Игроки ЦСКА встретили Фернандеса перед матчем с «Зенитом»: вот их реакция

    Игроки ЦСКА встретили Фернандеса перед матчем с «Зенитом»: вот их реакция

    В воскресенье, 3 сентября, ЦСКА принимал «Зенит» на своем поле в 7-м туре РПЛ.

    Перед матчем защитник петербуржцев Марио Фернандес поздоровался со всеми игроками ЦСКА. Каждый отреагировал по-разному.

    • Марио вышел в старте «Зенита» и был заменен на 82-й минуте.
    • На 88-й минуте он пробежал через все поле от своей скамейки к Дугласу Сантосу, с которым страстно отпраздновал забитый мяч.
    • Фернандес играл за ЦСКА с 2012 по 2022-й год.

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    Источник: «Бомбардир»

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    04.09.2023 14:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2623

      Челнинец 4 сентября, 20:25

      Да хорош мусолить эту тему, это его работа, выбрал ту где больше платят.

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