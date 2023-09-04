Игроки ЦСКА встретили Фернандеса перед матчем с «Зенитом»: вот их реакция

Да хорош мусолить эту тему, это его работа, выбрал ту где больше платят.
В воскресенье, 3 сентября, ЦСКА принимал «Зенит» на своем поле в 7-м туре РПЛ.
Перед матчем защитник петербуржцев Марио Фернандес поздоровался со всеми игроками ЦСКА. Каждый отреагировал по-разному.
- Марио вышел в старте «Зенита» и был заменен на 82-й минуте.
- На 88-й минуте он пробежал через все поле от своей скамейки к Дугласу Сантосу, с которым страстно отпраздновал забитый мяч.
- Фернандес играл за ЦСКА с 2012 по 2022-й год.