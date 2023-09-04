В сборной России определились с заменой для Севикяна, решившего выступать за Армению

Игроки разноплановые (по мне) и разные по квалификации (на сегодня). Плюс и Коваленко может оказаться там же, где и Севикян.
Тренерский штаб сборной России вызвал на сентябрьские матчи еще одного футболиста.
Это полузащитник «Зенита» Александр Коваленко – он заменит Эдгара Севикяна, решившего выступать за Армению.
20-летний игрок будет готовиться к матчам с олимпийской сборной Египта.
- Коваленко прошедшим летом перешел в «Зенит» из «Крыльев Советов».
- Его статистика в сезоне-2023/24: 5 матчей (80 минут) без голевых действий.
- Россияне сыграют с олимпийской сборной Египта 7 и 11 сентября.