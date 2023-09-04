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    • В сборной России определились с заменой для Севикяна, решившего выступать за Армению

    В сборной России определились с заменой для Севикяна, решившего выступать за Армению

    Тренерский штаб сборной России вызвал на сентябрьские матчи еще одного футболиста.

    Это полузащитник «Зенита» Александр Коваленко – он заменит Эдгара Севикяна, решившего выступать за Армению.

    20-летний игрок будет готовиться к матчам с олимпийской сборной Египта.

    • Коваленко прошедшим летом перешел в «Зенит» из «Крыльев Советов».
    • Его статистика в сезоне-2023/24: 5 матчей (80 минут) без голевых действий.
    • Россияне сыграют с олимпийской сборной Египта 7 и 11 сентября.

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    Источник: Metaratings

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    04.09.2023 11:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1491

      SLADE2019 4 сентября, 11:35

      Игроки разноплановые (по мне) и разные по квалификации (на сегодня). Плюс и Коваленко может оказаться там же, где и Севикян.

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