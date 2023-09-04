В сборной России определились с заменой для Севикяна, решившего выступать за Армению

Тренерский штаб сборной России вызвал на сентябрьские матчи еще одного футболиста.

Это полузащитник «Зенита» Александр Коваленко – он заменит Эдгара Севикяна, решившего выступать за Армению.

20-летний игрок будет готовиться к матчам с олимпийской сборной Египта.