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    • Федотов высказался о подписании Сутормина из «Зенита» в ЦСКА

    Федотов высказался о подписании Сутормина из «Зенита» в ЦСКА

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал об интересе к полузащитнику «Зенита» Алексею Сутормину.

    Ранее сообщалось, что петербуржцы отпустят футболиста только при одном условии.

    «Ему («Зениту») самому нужен. Мы уже говорили, что нам русские позиции важны и нужны.

    Хорошие отношения с игроком? В первую очередь мы должны иметь хорошего футболиста. Отношение выстраиваем от того, как футболист показывает себя, отдается процессу», – сказал Федотов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.09.2023 22:26
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +102454

      zigbert 4 сентября, 23:13

      Ну конечно, все позиции нужны, все позиции важны.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +195

      The only one 4 сентября, 09:22

      Усильте мозги у парацетамола. Что-то у него совсем плохо с адекватностью

      0
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    • ...
      Рейтинг: +19281

      paracetamol 3 сентября, 23:02

      Да не будет Зенит усиливать соперника, зачем это ему нужно? Пусть своих воспитывают игроков уровня Сутормина!

      1
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      ...
      Рейтинг: +2445

      evgevg13 > paracetamol 4 сентября, 04:39

      Сутормин родился в Москве, с детства и до 16 лет жил в подмосковном Одинцово. Начал заниматься футболом в ДЮСШ № 94 «Крылатское», которая впоследствии сменила место прописки и была переименована в «Строгино». Был на просмотре в «Спартаке», два-три года обучался в «Химках». Ну чисто воспитанник Зенита.

      2
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      Рейтинг: +901

      bratskij > paracetamol 4 сентября, 07:51

      Ты бы лучше ничего не писал, за умного сошел бы.

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      Рейтинг: +17931

      Garrincha58 > paracetamol 4 сентября, 08:34

      Суторминым усиливать???? рассмешил... бесполезнее игрока как он просто нет, а нет извини в Зените ещё такой же это Ерохин

      2
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      Рейтинг: +1535

      rac531 > Garrincha58 4 сентября, 10:35

      А БАКАЕВА пошто обижаете?(((

      0
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