Федотов высказался о подписании Сутормина из «Зенита» в ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал об интересе к полузащитнику «Зенита» Алексею Сутормину.

Ранее сообщалось, что петербуржцы отпустят футболиста только при одном условии.

«Ему («Зениту») самому нужен. Мы уже говорили, что нам русские позиции важны и нужны.

Хорошие отношения с игроком? В первую очередь мы должны иметь хорошего футболиста. Отношение выстраиваем от того, как футболист показывает себя, отдается процессу», – сказал Федотов.