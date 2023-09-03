Не надо раздувать, никакой потасовки не было, так, потолкались малость, молодые же!
Московский ЦСКА в седьмом туре РПЛ сыграл вничью с командой «Зенит», матч закончился со счетом 1:1.
На четвертой минуте матча Антон Заболотный открыл счет после ужасной ошибки Кержакова
На 25-й минуте матча Акинфеев спас ЦСКА после удара Марио Фернандеса
Под конец первого тайма, на 45-й минуте Игорь Акинфеев в очередной раз выручил команду после удара Кассьеры
На 63-й минуте матча Федор Чалов пробил выше ворот
На 88-й минуте матча Дуглас Сантос сравнял счет ударом головой