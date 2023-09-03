Московский ЦСКА в седьмом туре РПЛ сыграл вничью с командой «Зенит», матч закончился со счетом 1:1.

На четвертой минуте матча Антон Заболотный открыл счет после ужасной ошибки Кержакова

На 25-й минуте матча Акинфеев спас ЦСКА после удара Марио Фернандеса

Под конец первого тайма, на 45-й минуте Игорь Акинфеев в очередной раз выручил команду после удара Кассьеры

На 63-й минуте матча Федор Чалов пробил выше ворот

На 88-й минуте матча Дуглас Сантос сравнял счет ударом головой