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    Фанаты ЦСКА освистали Фернандеса перед матчем с «Зенитом»

    На «ВЭБ Арене» состоялось оглашение состава «Зенита» перед матчем седьмого тура РПЛ между ЦСКА и петербуржцами.

    Фамилию защитника Марио Фернандеса фанаты ЦСКА встретили свистом.

    • Игрок провел в ЦСКА 10 сезонов.
    • Он пришел в «Зенит» летом как свободный агент.
    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи в Москве.

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.09.2023 17:26
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3127

      АЛЕКС 58 3 сентября, 18:30

      Только сейчас можно оценить газпромовский юмор. Маруське-шлюшке номер дали со смыслом...6 !!!!!! Как она старается насрать клубу в котором играла 10 лет! Как помахивает! Как ноги раздвигает! Молодцы миллеровцы! Правильно шлюху оценили!

      3
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      Рейтинг: +4697

      Иван Петров 1986 3 сентября, 18:20

      И правильно сделали.

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