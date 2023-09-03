Фанаты ЦСКА освистали Фернандеса перед матчем с «Зенитом»

Только сейчас можно оценить газпромовский юмор. Маруське-шлюшке номер дали со смыслом...6 !!!!!! Как она старается насрать клубу в котором играла 10 лет! Как помахивает! Как ноги раздвигает! Молодцы миллеровцы! Правильно шлюху оценили!
На «ВЭБ Арене» состоялось оглашение состава «Зенита» перед матчем седьмого тура РПЛ между ЦСКА и петербуржцами.
Фамилию защитника Марио Фернандеса фанаты ЦСКА встретили свистом.
- Игрок провел в ЦСКА 10 сезонов.
- Он пришел в «Зенит» летом как свободный агент.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи в Москве.