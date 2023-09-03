Рианчо ответил, готов ли он сменить Абаскаля в «Спартаке»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо ответил, готов ли он заменить Гильермо Абаскаля на посту главного тренера московского клуба.

«О работе в «Спартаке» я сейчас не думаю. Я в данный момент работаю в менеджменте «Расинга», – сообщил Рианчо.