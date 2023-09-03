Рианчо ответил, готов ли он сменить Абаскаля в «Спартаке»

Только «РБ Спорт» может задавать идиотские вопросы персонажам, не имеющим непосредственного отношения к тренерской работе. С какого перепугу Рианчо стал бывшим тренером «Спартака»!? Было дело когда все разбежались из Спартака во главе с Кареррой, а менеджера Рианчо оставили за старшего в команде.
P.S. Исполнять представительские функции и быть тренером это две большие разницы.
Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо ответил, готов ли он заменить Гильермо Абаскаля на посту главного тренера московского клуба.
«О работе в «Спартаке» я сейчас не думаю. Я в данный момент работаю в менеджменте «Расинга», – сообщил Рианчо.
- Тренер был в штабе «Спартака» в 2018 году.
- У «Спартака» в последних 4 матчах РПЛ 0 побед.
- Команда занимает 8-е место.