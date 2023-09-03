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    Рианчо ответил, готов ли он сменить Абаскаля в «Спартаке»

    Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо ответил, готов ли он заменить Гильермо Абаскаля на посту главного тренера московского клуба.

    «О работе в «Спартаке» я сейчас не думаю. Я в данный момент работаю в менеджменте «Расинга», – сообщил Рианчо.

    • Тренер был в штабе «Спартака» в 2018 году.
    • У «Спартака» в последних 4 матчах РПЛ 0 побед.
    • Команда занимает 8-е место.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    03.09.2023 15:11
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +19751

      ilichkadr 3 сентября, 15:39

      Только «РБ Спорт» может задавать идиотские вопросы персонажам, не имеющим непосредственного отношения к тренерской работе. С какого перепугу Рианчо стал бывшим тренером «Спартака»!? Было дело когда все разбежались из Спартака во главе с Кареррой, а менеджера Рианчо оставили за старшего в команде.
      P.S. Исполнять представительские функции и быть тренером это две большие разницы.

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      Рейтинг: +749

      Fju-2 > ilichkadr 3 сентября, 16:15

      Тренеры не только главные бывают.

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      Рейтинг: +22156

      derrik2000 3 сентября, 15:15

      "«О работе в «Спартаке» я сейчас не думаю. Я в данный момент работаю в менеджменте «Расинга», – сообщил Рианчо."

      А чё так???
      Или после "...дцатого" интервью на тему "А готов ли ты возглавить Спартак прямо сейчас?" понял, что корреспонденты его просто под.ё.б.ывают???
      )))))))))))))))))))))

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