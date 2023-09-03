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    Джикия извинился за поражение «Спартака» от «Краснодара»

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия дал комментарий после матча седьмого тура РПЛ против «Краснодара» (0:2).

    «Мы проиграли и на нас всех эта ответственность. Хочется прежде всего извиниться перед болельщиками, их много пришло. Извиняюсь.

    Нам нужно профессионально относиться к делу и не бросать всe в седьмом туре. Всe впереди, только седьмой тур сегодня», – сказал Джикия.

    • «Спартак» занимает 8-е место.
    • У команды 4 матча подряд без побед.
    • Впереди международная пауза.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    03.09.2023 09:27
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +21664

      Cleaner 3 сентября, 14:17

      У Джикии уже РИТУАЛ такой - после каждой игры извиняться и обещать хорошую игру в следующем матче. НУ РЖУНИМОГУ!!!...)))

      0
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      Рейтинг: +750

      JIEGEHDA 3 сентября, 11:49

      Джикия:" это лишь 7 тур , после 10 мы будем говорить что догоним , после 20 что в следующем сезоне точно будет чемпионами.Ничего серьёзного, всё как обычно"

      1
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      Рейтинг: +19281

      paracetamol 3 сентября, 11:21

      Первый гол был имени Джикии.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +19614

      NewLife 3 сентября, 10:56

      Джикия стал штатным извиняльщиком, это уже не первый раз и смешно. Завязывай с футболом или переходи в фнл.

      4
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      Рейтинг: +335

      Александр.Т. 3 сентября, 10:51

      Джикию надо продавать линию офсайда не держит вообще , не накрывает соперников, без него у Спартака больше шансов не пропустить

      2
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      ...
      Рейтинг: +19751

      ilichkadr > Александр.Т. 3 сентября, 11:10

      Не только не держит линию, но и не руководит обороной. Я к тому, что либеро из Джикии некудышный.

      5
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      Рейтинг: +335

      Александр.Т. > ilichkadr 3 сентября, 11:39

      Согласен

      1
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      Рейтинг: +1377

      Sky Spartak 3 сентября, 10:39

      Джика...ты своё отыграл похоже....нет уверенности в тебе...и в твоих защитниках...которых ты должен был тоскать и регулировать ими...

      3
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      Рейтинг: +22156

      derrik2000 3 сентября, 10:30

      Мне ЛИЧНО этот п.и.з.д.обол уже да-а-авно надоел.
      Предлагаю ему и ржавому, крепко взявшись за руки, бежать нах.у.й из Спартака.
      Ушёл Глушаков - не стало КОМАНДЫ... (((

      3
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      Рейтинг: +1535

      rac531 3 сентября, 10:08

      ДЖИКИЯ
      «Это БЕЗответственность всех, всей команды.»

      1
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      Рейтинг: +1535

      rac531 3 сентября, 10:07

      То есть поболтали и по своим делам разъехалсь)
      Кто по по телкам, кто в клуб за телками, а кто и домой в домашней обстановке ханку жрать)

      2
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      Рейтинг: +4103

      ПалкоВводецъ (returned) 3 сентября, 09:48

      А чего извиняться? Краснодар выше классом. Результат на табло! Гыгыгы

      2
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