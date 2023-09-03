Джикия извинился за поражение «Спартака» от «Краснодара»

У Джикии уже РИТУАЛ такой - после каждой игры извиняться и обещать хорошую игру в следующем матче. НУ РЖУНИМОГУ!!!...)))
Защитник «Спартака» Георгий Джикия дал комментарий после матча седьмого тура РПЛ против «Краснодара» (0:2).
«Мы проиграли и на нас всех эта ответственность. Хочется прежде всего извиниться перед болельщиками, их много пришло. Извиняюсь.
Нам нужно профессионально относиться к делу и не бросать всe в седьмом туре. Всe впереди, только седьмой тур сегодня», – сказал Джикия.
- «Спартак» занимает 8-е место.
- У команды 4 матча подряд без побед.
- Впереди международная пауза.