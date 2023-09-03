Джикия извинился за поражение «Спартака» от «Краснодара»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия дал комментарий после матча седьмого тура РПЛ против «Краснодара» (0:2).

«Мы проиграли и на нас всех эта ответственность. Хочется прежде всего извиниться перед болельщиками, их много пришло. Извиняюсь.

Нам нужно профессионально относиться к делу и не бросать всe в седьмом туре. Всe впереди, только седьмой тур сегодня», – сказал Джикия.