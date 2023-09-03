Кордоба: «Краснодар» во всем превосходил «Спартак» все 90 минут»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба оценил исход матча седьмого тура РПЛ против «Спартака» (2:0). Колумбиец забил победный мяч.

«Это инстинкт нападающего. Я очень доволен, что так получилось. Мы превосходили «Спартак» во всем все 90 минут, показали, над чем работали. Довольны, что уезжаем на первом месте на паузу сборных.

У нас было много шансов, мы превосходили их во всем. Давайте больше говорить о «Краснодаре», а не о «Спартаке». Мы сыграли на все 10 из 10. Мы пропустили всего два мяча в чемпионате? Сказывает тот факт, что мы достигли очень хорошего понимания с тренером. Мы выполняем все, что он хочет, играем, как одно целое. Это видно как и на поле, так и вне него. Все это проверяется временем», – сказал форвард.