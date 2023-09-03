Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    • Главная
    • Новости
    • Кордоба: «Краснодар» во всем превосходил «Спартак» все 90 минут»

    Кордоба: «Краснодар» во всем превосходил «Спартак» все 90 минут»

    Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба оценил исход матча седьмого тура РПЛ против «Спартака» (2:0). Колумбиец забил победный мяч.

    «Это инстинкт нападающего. Я очень доволен, что так получилось. Мы превосходили «Спартак» во всем все 90 минут, показали, над чем работали. Довольны, что уезжаем на первом месте на паузу сборных.

    У нас было много шансов, мы превосходили их во всем. Давайте больше говорить о «Краснодаре», а не о «Спартаке». Мы сыграли на все 10 из 10. Мы пропустили всего два мяча в чемпионате? Сказывает тот факт, что мы достигли очень хорошего понимания с тренером. Мы выполняем все, что он хочет, играем, как одно целое. Это видно как и на поле, так и вне него. Все это проверяется временем», – сказал форвард.

    • Краснодарцы лидируют в таблице.
    • «Спартак» идет 8-м.
    • У москвичей 4 матча РПЛ подряд без побед.

    Новости по теме
    Зарема отреагировала на новость, что игроков «Краснодара» мотивировали на «Спартак» ее словами 17
    Игроков «Краснодара» мотивировали словами Заремы перед матчем со «Спартаком» 3
    Сафонов едко ответил Зареме – она предрекала легкую победу «Спартака» над «Краснодаром» 13
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.09.2023 08:42
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4972

      Ziklop 3 сентября, 12:56

      сдохли быки во втором тайме, с заменами нормально вышло , думал уже не будет делать замен и Спартак дожмет быков.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19614

      NewLife 3 сентября, 11:49

      Во всем, не во всем, Но Батчи просто издевался над неповоротливым и медленным Денисовым. Рассказов и ЗМС Кутепов и то были лучше на этой позиции.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16127

      Алексей З 3 сентября, 10:21

      Порядок побил , не класс , а хаос , который демонстрирует игра Спартака.
      Весь первый тайм не мог понять , какую позицию занимают Умяров и Игнатов, чем они занимаются на поле ? Складывалось ощущение , что и игроки не знают что им делать, куда бежать , как открываться, какие зоны перекрывать.
      Что касается Денисова-защитника , то наверно в стране один только Абаскаль видит его на этой позиции.
      Краснодар предстал сбалансированной и крепкой командой , где каждый знал что делать на поле.
      Заслуженная победа , молодцы !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1491

      SLADE2019 3 сентября, 09:43

      В целом он прав. Краснодар Спартак превосходил и победил заслуженно. А с такой игрой, которую Спартак показывает, о нем скоро перестанут говорить. Просить об этом никого не надо будет.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 