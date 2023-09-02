Смотреть прямую трансляцию матча «Наполи – Лацио», 3 тур Серии А на «Бомбардир.ру». Прямой эфир матча начнется 2 сентября 2023, в 21:45 по московскому времени. Встреча пройдет в Неаполе.

Стартовые составы команд:

«Наполи»: Мерет, Жезуш, Ррахмани, Оливейра Матиас, Ди Лоренцо, Зелиньский, Лоботка, Замбо-Ангисса, Осимхен, Политано, Кварацхелия

Главный тренер: Руди Гарсия

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«Лацио»: Проведель, Романьоли, Касале, Хюсай, Марушич, Камада, Альберто, Катальди, Андерсон, Иммобиле, Дзакканьи

Главный тренер: Маурицио Сарри

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Наполи» – «Лацио»

Прямой эфир встречи на «Бомбардире».