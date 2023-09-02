Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    • Главная
    • Новости
    • «Наполи» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 сентября 2023

    «Наполи» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 сентября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Наполи – Лацио», 3 тур Серии А на «Бомбардир.ру». Прямой эфир матча начнется 2 сентября 2023, в 21:45 по московскому времени. Встреча пройдет в Неаполе.

    Стартовые составы команд:

    «Наполи»: Мерет, Жезуш, Ррахмани, Оливейра Матиас, Ди Лоренцо, Зелиньский, Лоботка, Замбо-Ангисса, Осимхен, Политано, Кварацхелия

    Главный тренер: Руди Гарсия

    ___________________________________________________________________

    «Лацио»: Проведель, Романьоли, Касале, Хюсай, Марушич, Камада, Альберто, Катальди, Андерсон, Иммобиле, Дзакканьи

    Главный тренер: Маурицио Сарри

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Наполи»«Лацио»

    Прямой эфир встречи на «Бомбардире».

    Источник: Спортбокс

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.09.2023 19:41
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 