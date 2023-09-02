РПЛ. «Пари НН» обыграл «Рубин» (2:1) и опередил «Спартак»

«Пари НН» в седьмом туре РПЛ обыграл дома «Рубин». Хозяевам хватило двух голов в первом тайме.

Единственный мяч гостей – автогол защитника «Пари НН» Кирилла Гоцука.

Нижегородцы поднялись на шестое место, опередив «Спартак» и ЦСКА. «Рубин» занимает 13-ю строчку.

Россия. РПЛ. 7-й тур

Пари НН (Нижний Новгород) – Рубин (Казань) – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Калинский, 16 (с пенальти); 2:0 – Севикян, 28; 2:1 – Гоцук, 50 (в свои ворота).

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