РПЛ. «Пари НН» обыграл «Рубин» (2:1) и опередил «Спартак»

Юрана увольнять собирались, а оно вон как поворачивается!
с победой Юрана и команду!
«Пари НН» в седьмом туре РПЛ обыграл дома «Рубин». Хозяевам хватило двух голов в первом тайме.
Единственный мяч гостей – автогол защитника «Пари НН» Кирилла Гоцука.
Нижегородцы поднялись на шестое место, опередив «Спартак» и ЦСКА. «Рубин» занимает 13-ю строчку.
Россия. РПЛ. 7-й тур
Пари НН (Нижний Новгород) – Рубин (Казань) – 2:1 (2:0)
Голы: 1:0 – Калинский, 16 (с пенальти); 2:0 – Севикян, 28; 2:1 – Гоцук, 50 (в свои ворота).