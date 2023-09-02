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    РПЛ. «Пари НН» обыграл «Рубин» (2:1) и опередил «Спартак»

    «Пари НН» в седьмом туре РПЛ обыграл дома «Рубин». Хозяевам хватило двух голов в первом тайме.

    Единственный мяч гостей – автогол защитника «Пари НН» Кирилла Гоцука.

    Нижегородцы поднялись на шестое место, опередив «Спартак» и ЦСКА. «Рубин» занимает 13-ю строчку.

    Россия. РПЛ. 7-й тур

    Пари НН (Нижний Новгород) – Рубин (Казань) – 2:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Калинский, 16 (с пенальти); 2:0 – Севикян, 28; 2:1 – Гоцук, 50 (в свои ворота).

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    02.09.2023 17:17
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +4971

      Ziklop 2 сентября, 23:06

      Юрана увольнять собирались, а оно вон как поворачивается!
      с победой Юрана и команду!

      0
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      Рейтинг: +25

      СПбМерлин 2 сентября, 18:25

      Не нравятся мне такие пенальти...

      0
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      Рейтинг: +27334

      slavutiq70 2 сентября, 18:04

      Ну если влетим Краснодару . можем и на 9 место скатится . так что отступать не куда нужна только победа ....

      1
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      Рейтинг: +35191

      VVM1964 > slavutiq70 2 сентября, 18:17

      Да впереди весь чемпионат - какие сейчас места, но конечно очки надо набирать ...

      1
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      Рейтинг: +164

      Купа Купыч 2 сентября, 17:54

      Похоже это был последний матч Рахимова

      0
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      Рейтинг: +1860

      Таврида 2 сентября, 17:40

      Как Пари НН мог опередить ЦСКА и Спартак, если у нижегородцев разница мячей отрицательная, а у московских команд положительная при равенстве очков?

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      Рейтинг: +22156

      derrik2000 2 сентября, 17:22

      Две на 100% "тренерские" команды.
      Болел за Юрана.
      Рад, что всё именно ТАК закончилось.
      Севикян классный гол забил: если бы этого не было, то было бы 1-1.
      Рубину, конечно, очень не повезло в завершении атак, а, может, мастерства не хватило.
      Да и Нигматулин, что называется, поймал кураж.

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