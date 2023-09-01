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    Чернов рассказал, о чем разговаривают игроки «Спартака»

    Защитник «Спартака» Никита Чернов рассказал об общении внутри команды.

    «Соболев говорил, что состоится серьeзный разговор в раздевалке? «Спартак» – такая команда, в которой всегда есть какие-то разговоры.

    Мы каждую тренировку общаемся на разные темы. Где-то что-то подкорректировать в обороне, в атаке. Диалог ведeтся.

    В матче с «Динамо» вы могли видеть итог того, о чeм мы говорили», – сказал Чернов.

    • «Спартак» лидирует в группе Фонбет Кубка России.
    • Команда идет 7-й в РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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    01.09.2023 10:54
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +16126

      Алексей З 1 сентября, 11:14

      Просто чаруюсь от нашей журналистике, это ДНИЩЕ.
      Молодые люди мужского пола, о чём могут разговаривать на тренировках ?
      Обычное для всех таких групп : подколы , шутки, машины, деньги и конечно женщины.
      Ну они такие же как все .
      Все "серьёзные разговоры" проходят в приделах раздевалки, "напихаешь" с матирком и если не дурак все понимают.

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      Рейтинг: +1491

      SLADE2019 1 сентября, 10:59

      Тот случай, когда по другому и не напишешь. Меньше разговаривайте, в футбол играйте.

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