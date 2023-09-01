Чернов рассказал, о чем разговаривают игроки «Спартака»

Защитник «Спартака» Никита Чернов рассказал об общении внутри команды.

«Соболев говорил, что состоится серьeзный разговор в раздевалке? «Спартак» – такая команда, в которой всегда есть какие-то разговоры.

Мы каждую тренировку общаемся на разные темы. Где-то что-то подкорректировать в обороне, в атаке. Диалог ведeтся.

В матче с «Динамо» вы могли видеть итог того, о чeм мы говорили», – сказал Чернов.