Чернов рассказал, о чем разговаривают игроки «Спартака»

Просто чаруюсь от нашей журналистике, это ДНИЩЕ.
Молодые люди мужского пола, о чём могут разговаривать на тренировках ?
Обычное для всех таких групп : подколы , шутки, машины, деньги и конечно женщины.
Ну они такие же как все .
Все "серьёзные разговоры" проходят в приделах раздевалки, "напихаешь" с матирком и если не дурак все понимают.
Защитник «Спартака» Никита Чернов рассказал об общении внутри команды.
«Соболев говорил, что состоится серьeзный разговор в раздевалке? «Спартак» – такая команда, в которой всегда есть какие-то разговоры.
Мы каждую тренировку общаемся на разные темы. Где-то что-то подкорректировать в обороне, в атаке. Диалог ведeтся.
В матче с «Динамо» вы могли видеть итог того, о чeм мы говорили», – сказал Чернов.
- «Спартак» лидирует в группе Фонбет Кубка России.
- Команда идет 7-й в РПЛ.