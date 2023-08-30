Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?

    Реакция Семака на поражение «Зенита» от «Балтики»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил исход кубкового матча против «Балтики» (0:1).

    • Единственный гол в 1-м тайме забил Анхело Энрикес.
    • «Балтика» победила «Зенит» впервые за 25 лет.
    • «Зенит» прервал 4-матчевую победную серию.

    «Проигрывать всегда неприятно, но ничего страшного. Главное, все живы‑здоровы. Что касается функционального состояния, то наши лидеры сыграли столько времени, сколько мы хотели им дать. Что касается результата, ничего страшного не случилось. Будем готовиться к следующему матчу, игр еще много.

    Для Александра Коваленко это была первая игра в основном составе. Конечно, он выглядел неуверенно, но ничего страшного не произошло. Наши замены были плановые, чтобы подготовить игроков к следующему матчу», – сказал Семак.

    Новости по теме
    Обзор матча «Балтика» – «Зенит»: голы и лучшие моменты (видео)
    «Балтика» прекрасна в Кубке! Даже выше «Зенита»
    Игрок «Балтики» во время перепалки с Клаудиньо призвал его смотреть на табло 1
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:12
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36

      Икстоляникс-Нибиру-vkonta 44 секунды назад

      Зря продали шейхам Малкома

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +955

      FCSpartakM 33 минуты назад

      Классика физрука, как у зенита убрать лидеров , то команда становится просто днищем днищенским. И если другие клубы в качестве сильно не падают, то зенит в качестве просто тупо летит пропастью вниз. По факту убрав 3-4 футболистов. В таких моментах и виден тренер, но Семак не тренер, вот и все

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5045

      Spirit_78 > FCSpartakM 31 минуту назад

      3-4 футболистов? Практически весь состав был другой. Изучи сначала вопрос, прежде чем какашками кидаться, болельщик чемпионов трёх туров))
      "Нетренер" Семак насилует твой ромбик уже пять лет, за редким-редким исключением.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +955

      FCSpartakM > Spirit_78 27 минут назад

      да любой состав выстави, кроме бразильцев и барриоса и все
      И то бразильцев 3х -Вендел и Дуглас Сантос ,ну и Кладуиньо , но он уровнем ниже этих двух. Этот семак насилует только свою жену, а в футбол за него играют иностранные специалисты, от семачной тренерской работы там только их выпустить на поле.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5045

      Spirit_78 > FCSpartakM 12 минут назад

      Ну конечно, зато в Спартаке всегда тренируют исключительно профессионалы своего дела! Только вот почему-то раз за разом оказываются на 9-10 местах, и вылетают из клуба через 1, максимум полтора сезона.
      Помню, был у нас великий профессионал Манчини. Накупил аргентинцев на 100 миллионов, занял 5 место и с позором ретировался. Вот он, наверное, вам нравился :) А особенно вам должен был нравиться Луческу, при нём вы вообще чемпионами умудрились стать. Кстати, а почему они не могли выпустить на поле иностранных специалистов так, чтобы они побеждали? Или Семак как-то иначе их выпускает?)
      "Физрук" уже 5 лет не подпускает к титулу ни один из зажравшихся московских коллективов.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +919

      Айболид 44 минуты назад

      Богданыч , а можно было выставляя второй состав, выбрать соответствующую тактику и шансы пройти дальше в кубке были бы выше .

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +403

      erybov1965 > Айболид 19 минут назад

      Ну,значит не знает он другой тактики и не может побеждать без сильных,дорогих иностранцев.Такое часто бывает,когда квалификация "узкая".Это и европейские кубки показали,в прошлом правда.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +919

      Айболид > erybov1965 10 минут назад

      Надо уметь играть 2-м номером не только со Спартаком , но и с Балтикой . Однако психология не позволяет .

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 