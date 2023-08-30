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Реакция Семака на поражение «Зенита» от «Балтики»

30 августа 2023, 22:12
32

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил исход кубкового матча против «Балтики» (0:1).

«Проигрывать всегда неприятно, но ничего страшного. Главное, все живы‑здоровы. Что касается функционального состояния, то наши лидеры сыграли столько времени, сколько мы хотели им дать. Что касается результата, ничего страшного не случилось. Будем готовиться к следующему матчу, игр еще много.

Для Александра Коваленко это была первая игра в основном составе. Конечно, он выглядел неуверенно, но ничего страшного не произошло. Наши замены были плановые, чтобы подготовить игроков к следующему матчу», – сказал Семак.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Зенит Балтика Семак Сергей
Комментарии (32)
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FCSpartakM
1693424011
Классика физрука, как у зенита убрать лидеров , то команда становится просто днищем днищенским. И если другие клубы в качестве сильно не падают, то зенит в качестве просто тупо летит пропастью вниз. По факту убрав 3-4 футболистов. В таких моментах и виден тренер, но Семак не тренер, вот и все
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Пингвины Антарктиды/Толян
1693426006
Зря продали шейхам Малкома
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Вомбат
1693426351
Я думаю, что уровень Семака, как тренера, безусловно не соответствует уровню ведущих футболистов Зенита. Но есть и еще одна проблема. Семак выпустил на поле в первом тайме состав общей стоимостью чуть больше 12 млн евро. Из них 5 млн евро стоимость Сергеева. Но он форвард штрафной площадки, который ничего не может без соответствующих партнеров. С теми, кто вышел, он соверщенно бесполезен. Вычитаем его стоимость и получаем сумму, которая сопоставима со стоимостью 11 игроков Балтики, вышедших в первой тайме. Так что составы в первом тайме были примерно равны по своему потенциалу. То есть у Зенита резерв очень слабый. Его можно выпускать только в матчах, которые ничего не решают.
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ALEX ML
1693426751
По щам получили как положено
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ScarlettOgusania
1693428965
если Семак трижды говорит, что "ничего страшного не случилось", значит случилось что-то ужасное, а он себя и болел пытается в этом переубедить)
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Kollljan
1693460795
Было видно, что задача у Зенита на матч была: 1. Не получить травм; 2. Дать поиграть молодым в разных сочетаниях; 3. Дать отдохнуть основным. Что и было выполнено. Результат этого матча не имел для Зенита ни какого значения абсолютно. Съездили в Калининград, походили по полю пешком 90 минут и уехали.
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Sergey--google
1693466439
Главное никто никого не предал и не убил. Поэтому всё хорошо!
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Давид59
1693468398
Проигрывать неприятно, но несыгранная скамейка Зенита, похоже и вправду не сильнее Балтики. Основной состав готовится к ЦСКА. Семак всё правильно сделал.
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