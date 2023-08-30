Реакция Семака на поражение «Зенита» от «Балтики»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил исход кубкового матча против «Балтики» (0:1).

Единственный гол в 1-м тайме забил Анхело Энрикес.

«Балтика» победила «Зенит» впервые за 25 лет.

«Зенит» прервал 4-матчевую победную серию.

«Проигрывать всегда неприятно, но ничего страшного. Главное, все живы‑здоровы. Что касается функционального состояния, то наши лидеры сыграли столько времени, сколько мы хотели им дать. Что касается результата, ничего страшного не случилось. Будем готовиться к следующему матчу, игр еще много.

Для Александра Коваленко это была первая игра в основном составе. Конечно, он выглядел неуверенно, но ничего страшного не произошло. Наши замены были плановые, чтобы подготовить игроков к следующему матчу», – сказал Семак.

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