Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?

    Бонгонда назвал любимые места в Москве

    Форвард «Спартака» Тео Бонгонда рассказал о своем проживании в России.

    • Конголезский нападающий перешел в московский клуб этим летом.
    • Он стал лучшим игроком «Спартака» в июле.

    «Мне очень нравится Москва, великолепный город. Мои любимые места здесь – это домашний стадион «Спартака» и тренировочный центр.

    Если честно, пока не знаю никаких русских слов, но все впереди», – сказал Бонгонда.

    Новости по теме
    Бонгонда рассказал о трудностях с адаптацией в «Спартаке» 17
    «Ничего страшного»: Бонгонда – о трех матчах «Спартака» без побед 4
    Спартаковец Бонгонда объяснил свой уход из «Манчестер Сити» 1
    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:53
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +35145

      VVM1964 45 минут назад

      "Мои любимые места здесь – это домашний стадион «Спартака» и тренировочный центр" - Ну да, в Москве же больше и посмотреть нечего, но его можно понять и простить - "Он, вон, успевал переодеться — и в спортзал" ( как сказал Поэт ). )))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 