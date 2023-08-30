Бонгонда назвал любимые места в Москве

"Мои любимые места здесь – это домашний стадион «Спартака» и тренировочный центр" - Ну да, в Москве же больше и посмотреть нечего, но его можно понять и простить - "Он, вон, успевал переодеться — и в спортзал" ( как сказал Поэт ). )))
Форвард «Спартака» Тео Бонгонда рассказал о своем проживании в России.
- Конголезский нападающий перешел в московский клуб этим летом.
- Он стал лучшим игроком «Спартака» в июле.
«Мне очень нравится Москва, великолепный город. Мои любимые места здесь – это домашний стадион «Спартака» и тренировочный центр.
Если честно, пока не знаю никаких русских слов, но все впереди», – сказал Бонгонда.