«Лилль» предложил 11 миллионов за россиянина из «Спартака»

Такой бред. Агенты игрока придумайте пиар по реальнее. Он со своей игрой ладно хоть в РПЛ играет. И то, это из-за этого бреда с исключением нас из еврокубков. При нормальных обстоятельствах, он играл бы в первой лиге и то не факт.
Полузащитник «Спартака» Даниил Денисов может продолжить карьеру во Франции.
20-летнего россиянина хочет приобрести «Лилль». Клуб предложил за игрока 11 миллионов евро.
Спортивный директор «Спартака» Пол Эшуорт не хочет продавать Денисова.
- Денисов дебютировал за основную команду «Спартака» в 2021 году.
- Его рыночная цена – 4 млн.