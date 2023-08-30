Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?

    «Лилль» предложил 11 миллионов за россиянина из «Спартака»

    Полузащитник «Спартака» Даниил Денисов может продолжить карьеру во Франции.

    20-летнего россиянина хочет приобрести «Лилль». Клуб предложил за игрока 11 миллионов евро.

    Спортивный директор «Спартака» Пол Эшуорт не хочет продавать Денисова.

    • Денисов дебютировал за основную команду «Спартака» в 2021 году.
    • Его рыночная цена – 4 млн.

    Новости по теме
    В «Лилле» прокомментировали информацию об интересе к Денисову
    Французский топ-клуб готов забрать сразу двух россиян из РПЛ (Иван Карпов) 7
    Денисов: «Пускай Медина и Бонгонда учат русский язык» 2
    Источник: Metaratings.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:32
    Рекомендуем
    Комментарии23
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1922

      mahan 44 минуты назад

      Такой бред. Агенты игрока придумайте пиар по реальнее. Он со своей игрой ладно хоть в РПЛ играет. И то, это из-за этого бреда с исключением нас из еврокубков. При нормальных обстоятельствах, он играл бы в первой лиге и то не факт.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1460

      SLADE2019 57 минут назад

      Президент Лилля уже опроверг эту утку. Сказал, что это абсолютная ложь. Дороговато будет 11 лямов отдавать за грузчика, который мячи и прочую утварь таскать будет игрокам.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +379

      Bez Imeni 1 час назад

      Денисов худший защитник Спартака, продавать не задумываясь

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1460

      SLADE2019 1 час назад

      Игрока продать, а Эшуорта в психушку, ему там самое место будет (если хоть капля правды в этом есть). Одна печаль, не верится в это никак.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4844

      Ziklop 1 час назад

      если только осилит морально и надо пахать на авторитет! легко не будет , но очень интересно!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +758

      Пригожин Женя 1 час назад

      дебилом будет если не перейдет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6145

      fakeid 2 часа назад

      ухаха! я уже писал после матча спартаг-ахмет, что откуда они этого дауна взяли! ладно я, пофиг - но как его вся открывашка освистывала за бесконечную перепасовку с вратарём! этот идиот не знает, что такое атака, способен пасовать только назад. жаль лион)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +30909

      JTherry > fakeid 1 час назад

      вообще-то речь о трансфере в Лилль шла, читай внимательнее статью...)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4844

      Ziklop > JTherry 1 час назад

      он же 100% тролль и выполняет свою роль!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6145

      fakeid > JTherry 1 час назад

      ну ошибся малёк, бывает, признаю) но это не отменяет того факта, что данный игрок - кретин 100%-ный) если мазохист - пересмотри игру с ахметом, в частности 72-73 минуты, посмотри, что он вытворял. таких даунов только тарасофка могла породить)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +35145

      VVM1964 > fakeid 50 минут назад

      А кто родит таких как ты ... ??? (((

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +30909

      JTherry > VVM1964 37 минут назад

      Газзаев о Денисове: "Денисов - это Фернандес 2.0", только его Абаскаль в неправильной схеме использует с четырьмя защитниками, он функционально правый латераль...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15964

      Алексей З 2 часа назад

      Даже здесь пишут , рыночная цена 4 , но французы готовы 11 дать !!!
      Эшуорт просто охл, какой бриллиант у нас в команде.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +703

      JIEGEHDA 2 часа назад

      На другой ветке Фаны Спартака не верят что Фомина хотят купить за 8 . А тут за СУПЕР ЗАЩИТНИКА Спартака дают аж 11 . То ли журналистам скучно . То ли просто поржать закинули . Может ещё Реал даёт за Джикию 120 + 30 бонусами. ? Советую . Будет разрыв

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30909

      JTherry 2 часа назад

      с запозданием, но бомба опубликовала эту новость, хотя она была известна раньше слухов о предложении Лиона по Фомину... немой Эш - против, как Баба Яга, кто ишшо против..?)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 