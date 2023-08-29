Бонгонда рассказал о трудностях с адаптацией в «Спартаке»

"«Не спеши и, главное, не горбись», —
Так боксёр беседовал со мной.
«Ты, — говорит, — в ближний бой не лезь, работай в корпус,
И помни, что коронный твой — прямой»."
В.С. Высоцкий
Летний новичок «Спартака» Тео Бонгонда заявил, что его адаптация в московской команде еще не завершена.
«Наверное, нельзя сказать, что я адаптировался в «Спартаке» на все сто процентов. С каждым матчем я чувствую себя всe лучше и лучше. Я буду продолжать делать всe возможное для команды», – сказал игрок сборной ДР Конго.
- Бонгонда перешел из «Кадиса» за 7+3 миллионов евро.
- Статистика вингера за московскую команду: 8 матчей, 4 гола, 1 ассист.
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