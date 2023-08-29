Бонгонда рассказал о трудностях с адаптацией в «Спартаке»

Летний новичок «Спартака» Тео Бонгонда заявил, что его адаптация в московской команде еще не завершена.

«Наверное, нельзя сказать, что я адаптировался в «Спартаке» на все сто процентов. С каждым матчем я чувствую себя всe лучше и лучше. Я буду продолжать делать всe возможное для команды», – сказал игрок сборной ДР Конго.