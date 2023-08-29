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    Бонгонда рассказал о трудностях с адаптацией в «Спартаке»

    Летний новичок «Спартака» Тео Бонгонда заявил, что его адаптация в московской команде еще не завершена.

    «Наверное, нельзя сказать, что я адаптировался в «Спартаке» на все сто процентов. С каждым матчем я чувствую себя всe лучше и лучше. Я буду продолжать делать всe возможное для команды», – сказал игрок сборной ДР Конго.

    • Бонгонда перешел из «Кадиса» за 7+3 миллионов евро.
    • Статистика вингера за московскую команду: 8 матчей, 4 гола, 1 ассист.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 14:27
    Комментарии5
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      Рейтинг: +19500

      NewLife 1 час назад

      "«Не спеши и, главное, не горбись», —
      Так боксёр беседовал со мной.
      «Ты, — говорит, — в ближний бой не лезь, работай в корпус,
      И помни, что коронный твой — прямой»."

      В.С. Высоцкий

      2
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      Рейтинг: +160

      Купа Купыч 1 час назад

      На борщ налегай. В жидкости вся сила.

      0
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      Рейтинг: +689

      JIEGEHDA 1 час назад

      "Нельзя сказать что я на все сто процентов стал свиньёй . Ведь это не так легко , когда ты всю жизнь жил среди людей, а теперь приходится жить в свинарнике " -сказал игрок сборной ДР Конго.

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      Рейтинг: +3899

      ПалкоВводецъ (returned) 2 часа назад

      Эта Бонгонда играть может только с аутсайдерами. Понаберут черти кого. Гыгыгы

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      Рейтинг: +3070

      alefreddy 2 часа назад

      начал хорошо пока не попал на более сильные команды.Будем надеяться на лучшее

      4
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