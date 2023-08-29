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    • Стартовые составы на матч «Локомотив» – «Балтика»: 7-й тур РПЛ

    Стартовые составы на матч «Локомотив» – «Балтика»: 7-й тур РПЛ

    Приводим ориентировочные стартовые составы «Локомотива» и «Балтики» на матч 7-го тура РПЛ. Игра пройдет в Москве на стадионе «РЖД Арена», начало – в 15:15 по мск.

    Отметим, в составе «железнодорожников» не сыграет Станислав Магкеев. Футболист выбыл из строя из-за травмы крестообразной связки.

    Ориентировочные стартовые составы на матч:

    «Локомотив»: Лантратов, Тикнизян, Морозов, Фассон, Ненахов, Карпукас, Баринов, Миранчук, Рыбчинский, Глушенков, Дзюба.

    Главный тренер: Михаил Галактионов

    «Балтика»: Латышонок, Пуцко, Осипов, Радмановац, Фернандес, Гассама, Кузьмин, Казаев, Маляров, Галоян, Гузина.

    Главный тренер: Сергей Игнашевич

    Источник: Бомбардир

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