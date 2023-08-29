Приводим стартовые составы «Локомотива» и «Балтики» на матч 7-го тура РПЛ. Игра пройдет в Москве на стадионе «РЖД Арена», начало – в 15:15 по мск.

Отметим, в составе «железнодорожников» не сыграет Станислав Магкеев. Футболист выбыл из строя из-за травмы крестообразной связки.

Ориентировочные стартовые составы на матч:

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Тикнизян, Кузьмичев, Фассон, Баринов, Миранчук, Карпукас, Дзюба, Глушенков, Пиняев.

Главный тренер: Михаил Галактионов

«Балтика»: Латышонок, Жиров, Осипов, Радмановац, Фернандес, Гассама, Кузьмин, Маляров, Галоян, Мусаев, Гузина.

Главный тренер: Сергей Игнашевич