Приводим стартовые составы «Локомотива» и «Балтики» на матч 7-го тура РПЛ. Игра пройдет в Москве на стадионе «РЖД Арена», начало – в 15:15 по мск.
Отметим, в составе «железнодорожников» не сыграет Станислав Магкеев. Футболист выбыл из строя из-за травмы крестообразной связки.
Ориентировочные стартовые составы на матч:
«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Тикнизян, Кузьмичев, Фассон, Баринов, Миранчук, Карпукас, Дзюба, Глушенков, Пиняев.
Главный тренер: Михаил Галактионов
«Балтика»: Латышонок, Жиров, Осипов, Радмановац, Фернандес, Гассама, Кузьмин, Маляров, Галоян, Мусаев, Гузина.
Главный тренер: Сергей Игнашевич
Источник: Бомбардир