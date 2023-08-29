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    Умяров: «Теперь у меня в ноге шуруп – бояться нечего!»

    Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров рассказал о своем состоянии после тяжелой травмы.

    – На сборе в Тарасовке ты сыграл против «Акрона». Какие ощущения испытал после такой долгой паузы?

    – Было тяжело. Нагрузки в игре сильно отличаются по интенсивности от тех, что есть на тренировках. И нога начала словно затекать. Чувства очень непривычные, но с каждой следующей игрой становилось лучше.

    – В первое время не боялся жестких стыков?

    – Теперь у меня в ноге шуруп, бояться нечего! Убирать ноги точно не буду, я не такой человек.

    – Доволен тем, как вернулся на поле?

    – До оптимальных кондиций еще далеко, набрать их можно только через игры. А вообще я собой никогда не доволен.

    • Игрок пропустил несколько месяцев из-за травмы.
    • 23-летний Умяров стоит 2.5 миллиона евро.
    • В сезоне РПЛ у него 6 матчей.

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    Источник: сайт «Спартак»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +35089

      VVM1964 2 часа назад

      Шуруп в ноге не страшно, плохо когда на игру болт забивают !!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +13177

      Вомбат 3 часа назад

      Желаю тебе обойтись без новых переломов. И играть почаще.

      0
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      Рейтинг: +11528

      ivany4 3 часа назад

      Вероятно шутка будет жесткой, но уже надоели эти дешевые интервью. Лучше бы тренировался, чем языком мести.
      В Спартаке есть "заборы деревянные", из "евроштакетника" и теперь появился из "профнастила".))
      Почему заборы, по известной поговорке - при приеме мяч отскакивает как от забора.

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