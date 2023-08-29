Умяров: «Теперь у меня в ноге шуруп – бояться нечего!»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров рассказал о своем состоянии после тяжелой травмы.
– На сборе в Тарасовке ты сыграл против «Акрона». Какие ощущения испытал после такой долгой паузы?
– Было тяжело. Нагрузки в игре сильно отличаются по интенсивности от тех, что есть на тренировках. И нога начала словно затекать. Чувства очень непривычные, но с каждой следующей игрой становилось лучше.
– В первое время не боялся жестких стыков?
– Теперь у меня в ноге шуруп, бояться нечего! Убирать ноги точно не буду, я не такой человек.
– Доволен тем, как вернулся на поле?
– До оптимальных кондиций еще далеко, набрать их можно только через игры. А вообще я собой никогда не доволен.
- Игрок пропустил несколько месяцев из-за травмы.
- 23-летний Умяров стоит 2.5 миллиона евро.
- В сезоне РПЛ у него 6 матчей.
Источник: сайт «Спартак»