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Умяров: «Теперь у меня в ноге шуруп – бояться нечего!»

29 августа 2023, 09:55
4

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров рассказал о своем состоянии после тяжелой травмы.

– На сборе в Тарасовке ты сыграл против «Акрона». Какие ощущения испытал после такой долгой паузы?

– Было тяжело. Нагрузки в игре сильно отличаются по интенсивности от тех, что есть на тренировках. И нога начала словно затекать. Чувства очень непривычные, но с каждой следующей игрой становилось лучше.

– В первое время не боялся жестких стыков?

– Теперь у меня в ноге шуруп, бояться нечего! Убирать ноги точно не буду, я не такой человек.

– Доволен тем, как вернулся на поле?

– До оптимальных кондиций еще далеко, набрать их можно только через игры. А вообще я собой никогда не доволен.

  • Игрок пропустил несколько месяцев из-за травмы.
  • 23-летний Умяров стоит 2.5 миллиона евро.
  • В сезоне РПЛ у него 6 матчей.

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Источник: сайт «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак Умяров Наиль
Комментарии (4)
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ivany4
1693293273
Вероятно шутка будет жесткой, но уже надоели эти дешевые интервью. Лучше бы тренировался, чем языком мести. В Спартаке есть "заборы деревянные", из "евроштакетника" и теперь появился из "профнастила".)) Почему заборы, по известной поговорке - при приеме мяч отскакивает как от забора.
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Вомбат
1693294571
Желаю тебе обойтись без новых переломов. И играть почаще.
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VVM1964
1693297045
Шуруп в ноге не страшно, плохо когда на игру болт забивают !!!
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zigbert
1693313904
Пора показывать надежную игру Наиль. Здоровья!
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