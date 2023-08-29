Умяров: «Теперь у меня в ноге шуруп – бояться нечего!»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров рассказал о своем состоянии после тяжелой травмы.

– На сборе в Тарасовке ты сыграл против «Акрона». Какие ощущения испытал после такой долгой паузы?

– Было тяжело. Нагрузки в игре сильно отличаются по интенсивности от тех, что есть на тренировках. И нога начала словно затекать. Чувства очень непривычные, но с каждой следующей игрой становилось лучше.

– В первое время не боялся жестких стыков?

– Теперь у меня в ноге шуруп, бояться нечего! Убирать ноги точно не буду, я не такой человек.

– Доволен тем, как вернулся на поле?

– До оптимальных кондиций еще далеко, набрать их можно только через игры. А вообще я собой никогда не доволен.