Малком забил команде Джеррарда: у экс-вингера «Зенита» 8 голевых действий в 7 матчах за «Аль-Хиляль»

интересно, почему матч тв до сих пор не купил права на показ их чемпа. смотрел игру по какому-то польскому каналу. матч вышел в одни ворота, на одной половине поля, у джеррарда вообще нет звёзд, кроме условного дембеле.
и манчини такой сидит на трибуне, смотрит, кого в сборную позвать - но хз, т.к. всё делали одни легионеры, арабы там вообще на третьих ролях.
Малком открыл счет в матче 4-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Хилялем» и «Аль-Иттифаком».
Бразилец забил на 24-й минуте после передачи Александара Митровича.
В активе экс-вингера «Зенита» 8 (6+2) голевых действий в 7 матчах за «Аль-Хиляль».
- «Аль-Иттифак» тренирует Стивен Джеррард.
- «Аль-Хиляль» заплатил «Зениту» за Малкома 60 млн евро.
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