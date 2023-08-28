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    • Малком забил команде Джеррарда: у экс-вингера «Зенита» 8 голевых действий в 7 матчах за «Аль-Хиляль»

    Малком забил команде Джеррарда: у экс-вингера «Зенита» 8 голевых действий в 7 матчах за «Аль-Хиляль»

    Малком открыл счет в матче 4-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Хилялем» и «Аль-Иттифаком».

    Бразилец забил на 24-й минуте после передачи Александара Митровича.

    В активе экс-вингера «Зенита» 8 (6+2) голевых действий в 7 матчах за «Аль-Хиляль».

    • «Аль-Иттифак» тренирует Стивен Джеррард.
    • «Аль-Хиляль» заплатил «Зениту» за Малкома 60 млн евро.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 22:17
    Комментарии2
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      Рейтинг: +6133

      fakeid 14 минут назад

      интересно, почему матч тв до сих пор не купил права на показ их чемпа. смотрел игру по какому-то польскому каналу. матч вышел в одни ворота, на одной половине поля, у джеррарда вообще нет звёзд, кроме условного дембеле.
      и манчини такой сидит на трибуне, смотрит, кого в сборную позвать - но хз, т.к. всё делали одни легионеры, арабы там вообще на третьих ролях.

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      Рейтинг: +19494

      NewLife 28 минут назад

      Хороший по точности удар !

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