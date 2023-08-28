Малком забил команде Джеррарда: у экс-вингера «Зенита» 8 голевых действий в 7 матчах за «Аль-Хиляль»

Малком открыл счет в матче 4-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Хилялем» и «Аль-Иттифаком».

Бразилец забил на 24-й минуте после передачи Александара Митровича.

В активе экс-вингера «Зенита» 8 (6+2) голевых действий в 7 матчах за «Аль-Хиляль».