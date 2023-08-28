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    Появился новый претендент на Вендела

    «Фенербахче» хочет подписать полузащитника «Зенита» Вендела.

    По информации Fotomac, турецкий клуб решил договориться о переходе 26-летнего бразильца, не сумев достигнуть других трансферных целей.

    Турецкий клуб на этой неделе пришлет «Зениту» предложение об аренде игрока с правом выкупа.

    • Вендел пропустил старт сезона.
    • Он не хотел возвращаться в «Зенит» и вел переговоры с другими клубами.
    • В матче 5-го тура РПЛ со «Спартаком» Вендел сделал дубль.

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    Источник: Fotomac

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +6130

      fakeid 28 минут назад

      да он щас лидером будет, точнее, уже им является. не заметить его не смогут, из европы прибегут зимой или следующим летом. но для клуба лучше, чтобы прибежали арабы с чемоданами)) сейчас ему нужно стремиться к награде лучшего игрока чемпионата, с которой он, скорее всего, справится. а это точно билет в европу или аль-хиляли.

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      Рейтинг: +6774

      Давид59 57 минут назад

      Если отдадут в аренду, будет глупостью. Игрок делает разницу и не хуже Малкома, поэтому стоит он столько-же. Турки столько не заплатят.

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      Рейтинг: +900

      Айболид 1 час назад

      А из Португалии никто не обращался , а то за каких то 100млн. уступим (так уж и быть ).

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      Рейтинг: +17858

      Garrincha58 1 час назад

      а смысл Зениту отдавать в аренду нужного игрока тем паче ещё и зарплату ему платить хоть и не всю но всё же где логика? турки хитрые всегда были и есть, а потом мало ли что выкупать не станут.... 20 лямов и он ваш наверняка и Фламенго готов был взять его в аренду

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      Рейтинг: +19626

      ilichkadr > Garrincha58 1 час назад

      За 20 лямов Вендела Зенит не отдаст. Минимум 45 лямов и не раньше зимнего трансферного окна, хотя и это всего лишь болтология.

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      Рейтинг: +10

      СПбМерлин > Garrincha58 1 час назад

      Согласен! Забрать его потом из аренды из Турции будет очень непросто.

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