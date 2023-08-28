Появился новый претендент на Вендела

«Фенербахче» хочет подписать полузащитника «Зенита» Вендела.

По информации Fotomac, турецкий клуб решил договориться о переходе 26-летнего бразильца, не сумев достигнуть других трансферных целей.

Турецкий клуб на этой неделе пришлет «Зениту» предложение об аренде игрока с правом выкупа.

Вендел пропустил старт сезона.

Он не хотел возвращаться в «Зенит» и вел переговоры с другими клубами.

В матче 5-го тура РПЛ со «Спартаком» Вендел сделал дубль.

Главный матч дня в Кубке уже сегодня: воспользуйтесь бонусом и сделайте ставку без риска!