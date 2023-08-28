Появился новый претендент на Вендела

да он щас лидером будет, точнее, уже им является. не заметить его не смогут, из европы прибегут зимой или следующим летом. но для клуба лучше, чтобы прибежали арабы с чемоданами)) сейчас ему нужно стремиться к награде лучшего игрока чемпионата, с которой он, скорее всего, справится. а это точно билет в европу или аль-хиляли.
«Фенербахче» хочет подписать полузащитника «Зенита» Вендела.
По информации Fotomac, турецкий клуб решил договориться о переходе 26-летнего бразильца, не сумев достигнуть других трансферных целей.
Турецкий клуб на этой неделе пришлет «Зениту» предложение об аренде игрока с правом выкупа.
- Вендел пропустил старт сезона.
- Он не хотел возвращаться в «Зенит» и вел переговоры с другими клубами.
- В матче 5-го тура РПЛ со «Спартаком» Вендел сделал дубль.