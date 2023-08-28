Появился новый претендент на Вендела

«Фенербахче» хочет подписать полузащитника «Зенита» Вендела.
По информации Fotomac, турецкий клуб решил договориться о переходе 26-летнего бразильца, не сумев достигнуть других трансферных целей.
Турецкий клуб на этой неделе пришлет «Зениту» предложение об аренде игрока с правом выкупа.
- Вендел пропустил старт сезона.
- Он не хотел возвращаться в «Зенит» и вел переговоры с другими клубами.
- В матче 5-го тура РПЛ со «Спартаком» Вендел сделал дубль.
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Источник: Fotomac