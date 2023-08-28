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Появился новый претендент на Вендела

28 августа 2023, 19:37
11

«Фенербахче» хочет подписать полузащитника «Зенита» Вендела.

По информации Fotomac, турецкий клуб решил договориться о переходе 26-летнего бразильца, не сумев достигнуть других трансферных целей.

Турецкий клуб на этой неделе пришлет «Зениту» предложение об аренде игрока с правом выкупа.

  • Вендел пропустил старт сезона.
  • Он не хотел возвращаться в «Зенит» и вел переговоры с другими клубами.
  • В матче 5-го тура РПЛ со «Спартаком» Вендел сделал дубль.

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Источник: Fotomac
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Зенит Фенербахче Вендел
Комментарии (11)
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Garrincha58
1693243058
а смысл Зениту отдавать в аренду нужного игрока тем паче ещё и зарплату ему платить хоть и не всю но всё же где логика? турки хитрые всегда были и есть, а потом мало ли что выкупать не станут.... 20 лямов и он ваш наверняка и Фламенго готов был взять его в аренду
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Давид59
1693244613
Если отдадут в аренду, будет глупостью. Игрок делает разницу и не хуже Малкома, поэтому стоит он столько-же. Турки столько не заплатят.
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Garrincha58
1693248520
я бы в аренду Сутормина отдал и Бакаева в Сочи или в Оренбург
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Давид59
1693253159
Если Вендел не дурак, то проделает тот же путь, что и Малком, то есть назабивает кучу голов и уйдёт в Саудовскую Аравию за те же 60 лимонов. Какая там нахрен Турция?
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paracetamol
1693254091
Они чего, смеются? Аренда, мля...
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Александр.Т.
1693259571
Нету столько денег у Фенербахче, чтобы купить его за сумму которую запросит Зенит ,да и Зенит его не отпустит так как сразу просядет в игре
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Из Твери Леха
1693282735
За полтос к саудитам.
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