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  • Умяров назвал причину частых результативных ошибок «Спартака»

Умяров назвал причину частых результативных ошибок «Спартака»

28 августа 2023, 19:28
6

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал частые результативные ошибки московского клуба.

– У нас бывали досадные ошибки и по ходу этого сезона. В чем видишь причину?

– Думаю, одна из основных причин – ярко атакующий стиль футбола, в который мы сейчас играем. Команда много забивает, и при этом также случаются моменты, приводящие к пропущенным голам.

Да, кто-то может назвать такой футбол рискованным, но тренер не хочет, чтобы мы закрывались или выходили на поле с боязнью ошибиться. Конечно, при этом мы должны стараться действовать более надежно во всех линиях.

  • «Спартак» не смог победить в 3 турах РПЛ подряд.
  • Команда опустилась на 7-е место в таблице лиги.
  • Их следующий соперник в чемпионате – «Краснодар» (2 сентября).

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Источник: сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Умяров Наиль
Комментарии (6)
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derrik2000
1693240841
Он сам-то понял, чё сказал??? ))))))))))))))))))
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Skull_Boy
1693241459
Если ты дЭбил, то нужно молчать, а не орать
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NewLife
1693241533
"Думаю, одна из основных причин – ярко атакующий стиль футбола" То есть все твои косяки и привозы, а также провальные эксперименты тренера, вызваны атакующим стилем. Ну-ну))
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alefreddy
1693241763
сам этот игрок невысокого качества и что он может сказать интересного
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erybov1965
1693244709
Ну, если это ярко атакующий стиль футбола,тогда ему настал конец.Особенно "ярко" играли с Ахматом.
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ivany4
1693261296
Умяров не только на поле ошибается, но в изложении мыслей.)) Скорее всего надо было сказать, - ...одна из основных причин (досадных ошибок) – ярко атакующий стиль футбола, который требует от нас Абаскаль, мы не можем действовать более надежно во всех линиях. Абаскаль давно объяснил свои требования к игрокам и игровой дисциплине. Когда игроки выдерживают все требования, получается хорошо, когда нет - игра с Ахматом.
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