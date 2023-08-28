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    • Умяров назвал причину частых результативных ошибок «Спартака»

    Умяров назвал причину частых результативных ошибок «Спартака»

    Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал частые результативные ошибки московского клуба.

    – У нас бывали досадные ошибки и по ходу этого сезона. В чем видишь причину?

    – Думаю, одна из основных причин – ярко атакующий стиль футбола, в который мы сейчас играем. Команда много забивает, и при этом также случаются моменты, приводящие к пропущенным голам.

    Да, кто-то может назвать такой футбол рискованным, но тренер не хочет, чтобы мы закрывались или выходили на поле с боязнью ошибиться. Конечно, при этом мы должны стараться действовать более надежно во всех линиях.

    • «Спартак» не смог победить в 3 турах РПЛ подряд.
    • Команда опустилась на 7-е место в таблице лиги.
    • Их следующий соперник в чемпионате – «Краснодар» (2 сентября).

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    Источник: сайт «Спартака»

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    Сегодня, 19:28
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +363

      erybov1965 56 минут назад

      Ну, если это ярко атакующий стиль футбола,тогда ему настал конец.Особенно "ярко" играли с Ахматом.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3056

      alefreddy 1 час назад

      сам этот игрок невысокого качества и что он может сказать интересного

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19489

      NewLife 1 час назад

      "Думаю, одна из основных причин – ярко атакующий стиль футбола"
      То есть все твои косяки и привозы, а также провальные эксперименты тренера, вызваны атакующим стилем.
      Ну-ну))

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14896

      Skull_Boy 1 час назад

      Если ты дЭбил, то нужно молчать, а не орать

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +22016

      derrik2000 2 часа назад

      Он сам-то понял, чё сказал???
      ))))))))))))))))))

      3
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