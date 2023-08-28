Умяров назвал причину частых результативных ошибок «Спартака»

Ну, если это ярко атакующий стиль футбола,тогда ему настал конец.Особенно "ярко" играли с Ахматом.
Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал частые результативные ошибки московского клуба.
– У нас бывали досадные ошибки и по ходу этого сезона. В чем видишь причину?
– Думаю, одна из основных причин – ярко атакующий стиль футбола, в который мы сейчас играем. Команда много забивает, и при этом также случаются моменты, приводящие к пропущенным голам.
Да, кто-то может назвать такой футбол рискованным, но тренер не хочет, чтобы мы закрывались или выходили на поле с боязнью ошибиться. Конечно, при этом мы должны стараться действовать более надежно во всех линиях.
- «Спартак» не смог победить в 3 турах РПЛ подряд.
- Команда опустилась на 7-е место в таблице лиги.
- Их следующий соперник в чемпионате – «Краснодар» (2 сентября).