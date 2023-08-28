Умяров назвал причину частых результативных ошибок «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал частые результативные ошибки московского клуба.

– У нас бывали досадные ошибки и по ходу этого сезона. В чем видишь причину?

– Думаю, одна из основных причин – ярко атакующий стиль футбола, в который мы сейчас играем. Команда много забивает, и при этом также случаются моменты, приводящие к пропущенным голам.

Да, кто-то может назвать такой футбол рискованным, но тренер не хочет, чтобы мы закрывались или выходили на поле с боязнью ошибиться. Конечно, при этом мы должны стараться действовать более надежно во всех линиях.