Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    • Главная
    • Новости
    • В Испании судью улучили в результативной ошибке против «Барселоны»

    В Испании судью улучили в результативной ошибке против «Барселоны»

    Второй гол «Вильярреала» в ворота «Барселоны» в воскресном матче 3-го тура Примеры был забит не по правилам.

    Судьи не зафиксировали офсайд у нападающего Александра Сорлота.

    Они неправильно провели офсайдные линии и посчитали, что вне игры не было. Ошибка заключалась в том, что проекция была сделана по колену форварда «Вильярреала», а не по голове, которая оказалась самой выдвинутой вперед частью тела.

    Фото: Relevo

    Новости по теме
    16-летний игрок «Барселоны» Ямаль установил рекорд Примеры 1
    Хави назвал безумием матч с «Вильярреалом»
    Примера. «Барселона» добилась волевой победы над «Вильярреалом» (4:3)
    Источник: Sport.es

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:40
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +44

      Al Dagistani 46 минут назад

      Хоть десять человек поставьте на вар, футбол уже в открытую играет на конторы букмекеров

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 