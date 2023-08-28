В Испании судью улучили в результативной ошибке против «Барселоны»

Второй гол «Вильярреала» в ворота «Барселоны» в воскресном матче 3-го тура Примеры был забит не по правилам.

Судьи не зафиксировали офсайд у нападающего Александра Сорлота.

Они неправильно провели офсайдные линии и посчитали, что вне игры не было. Ошибка заключалась в том, что проекция была сделана по колену форварда «Вильярреала», а не по голове, которая оказалась самой выдвинутой вперед частью тела.

Этот гол позволил «Вильярреалу» сравнять счет.

Но в итоге «Барса» победила – 4:3.

Матч обслуживал 40-летний Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес.

Фото: Relevo