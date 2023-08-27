С победой КЗ!!!!!!
Игра была скучной, бОльшую часть первого тайма просто слушал.
Куда делся тот Локо, который играл во второй половине прошлого сезона??? Тренер тот же, и состав почти не изменился.
«Локомотив» в шестом туре РПЛ оказался сильнее «Сочи». Гол у Максима Глушенкова, которому ассистировал Артем Дзюба.
Москвичи поднялись на восьмое место, сочинцы опустились на 12-е.
«Локомотив» в третий раз подряд обыграл «Сочи».
Россия. РПЛ. 6-й тур
Сочи – Локомотив – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция
Гол: 0:1 – Глушенков, 56.