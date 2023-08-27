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    • РПЛ. «Локомотив» на выезде выиграл у «Сочи» (1:0), у Дзюбы ассист

    РПЛ. «Локомотив» на выезде выиграл у «Сочи» (1:0), у Дзюбы ассист

    «Локомотив» в шестом туре РПЛ оказался сильнее «Сочи». Гол у Максима Глушенкова, которому ассистировал Артем Дзюба.

    Москвичи поднялись на восьмое место, сочинцы опустились на 12-е.

    «Локомотив» в третий раз подряд обыграл «Сочи».

    Россия. РПЛ. 6-й тур

    Сочи – Локомотив – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 0:1 – Глушенков, 56.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 21:57
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5531

      PAREVG. 24 минуты назад

      С победой КЗ!!!!!!
      Игра была скучной, бОльшую часть первого тайма просто слушал.

      Куда делся тот Локо, который играл во второй половине прошлого сезона??? Тренер тот же, и состав почти не изменился.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3101

      фанат джигурды 26 минут назад

      Матч толком не смотрел, но на таком прекрасном поле сие есть самый популярный результат.
      Нахучев себя показал деревенской ******, не ответив за слова, а оборону с Лантратовым за ноль можно поблагодарить.
      Миша, спи спокойно.

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      Рейтинг: +7228

      Красногорск_Фан 27 минут назад

      Стадион красавец пустой почти. Команды играли без энтузиазма и скорости. Кроме итогового счета, когда затолкали корявый, других позитивных моментов в матче не обнаружил. Ну хоть так. Остальное вызывает желание остограмиться

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      Рейтинг: +3101

      фанат джигурды > Красногорск_Фан 25 минут назад

      Ополлитриться надобно на фоне трёх заключительных.

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