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    • Непомнящий объяснил, почему многие талантливые игроки не реализуют потенциал

    Непомнящий объяснил, почему многие талантливые игроки не реализуют потенциал

    Бывший главный тренер «Томи», «Балтики» Валерий Непомнящий раскрыл проблему, присущую талантливым футболистам.

    «Почему многие талантливые футболисты не реализуют свой потенциал до конца? Их главный минус – они ленивые! Не очень любят трудиться. Но их меньшинство. Большинство привыкли работать. Талант, к сожалению, тормозит человека в развитии.

    Криштиану Роналду и Лионель Месси, наверное, в себе сочетают талант и трудолюбие. Талантливые и ленивые, увы, норма в нашем футболе. Те, кого боженька немного обидел, они привыкли с детства пахать, трудиться, чтобы играть на высоком уровне», – сказал Непомнящий.

    • У Роналду 5 «Золотых мячей».
    • У Месси – 7.
    • Оба уже не играют в Европе.

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    Источник: Legalbet

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