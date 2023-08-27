Агент Смирнов: «Очень вероятна отставка Галактионова в случае поражения «Локо» от «Сочи»

Антон Смирнов, футбольный агент, написал, что главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов находится под угрозой отставки.

«Локомотиву» сегодня очень нужна победа. Увольнение Галактионова и Ко очень вероятно в случае проигрыша.

Поэтому предлагаю грузить на «Локо», – написал представитель, в частности, Андрея Лунева.