Агент Смирнов: «Очень вероятна отставка Галактионова в случае поражения «Локо» от «Сочи»

Есть "бредовая" идея дать поработать , хотя бы год или хотя бы отработать полностью сезон и не уподобляться Спартаку , т.е. не играть в тренерскую чехарду .
Антон Смирнов, футбольный агент, написал, что главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов находится под угрозой отставки.
«Локомотиву» сегодня очень нужна победа. Увольнение Галактионова и Ко очень вероятно в случае проигрыша.
Поэтому предлагаю грузить на «Локо», – написал представитель, в частности, Андрея Лунева.
- Галактионов работает в «Локо» меньше года.
- Москвичи идут на 11-м месте.
- Матч в Сочи начнется в 20:00 мск.