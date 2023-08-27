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    • Агент Смирнов: «Очень вероятна отставка Галактионова в случае поражения «Локо» от «Сочи»

    Агент Смирнов: «Очень вероятна отставка Галактионова в случае поражения «Локо» от «Сочи»

    Антон Смирнов, футбольный агент, написал, что главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов находится под угрозой отставки.

    «Локомотиву» сегодня очень нужна победа. Увольнение Галактионова и Ко очень вероятно в случае проигрыша.

    Поэтому предлагаю грузить на «Локо», – написал представитель, в частности, Андрея Лунева.

    • Галактионов работает в «Локо» меньше года.
    • Москвичи идут на 11-м месте.
    • Матч в Сочи начнется в 20:00 мск.

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    Источник: телеграм-канал Антона Смирнова

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    Сегодня, 12:27
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2624

      моэм 1 час назад

      Есть "бредовая" идея дать поработать , хотя бы год или хотя бы отработать полностью сезон и не уподобляться Спартаку , т.е. не играть в тренерскую чехарду .

      0
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      Рейтинг: +7244

      sochi-2013 3 часа назад

      Наоборот никак? Может нам тренера поискать?

      0
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