Черышев дал совет Захаряну

Как в воздух пернул, ни о чем вообще
Главный тренер «Санта-Коломы» Дмитрий Черышев порассуждал о перспективах Арсена Захаряна в «Реал Сосьедаде».
– Скажите, сколько иностранцев приезжает и дебютирует в чемпионате Испании.
– Но из России всего один...
– Из России один. Из Африки один. Из Израиля один. Из Америки один. Из каждой страны по одному, и получается много.
– Захаряну надо сделать хет-трик, чтобы о нем заговорили?
– Не то что хет-трик. Он вышел на замену, возможно, в каких-то моментах хорошо, грамотно сыграл, не потерялся, не стушевался.
Он подал угловой? Ха-ха. Ничего такого в этом нет. Когда тренер берет футболиста в команду, то знает, что человек может исполнять угловые, штрафные.
К тому же новичок – из команды «Динамо», которая ставит самые высокие задачи. И если Захарян был куплен за хорошие деньги, это говорит о многом.
Арсену нужно быстрее влиться в состав и доказать не в одном матче, а на протяжении определенного отрезка, что он действительно хороший игрок. Тогда о нем заговорят.
- Захарян перешел в «Сосьедад» из «Динамо» за 12,5 млн евро + 15% от суммы будущей перепродажи.
- Контракт с игроком подписан на 6 лет.
- Российский полузащитник выбрал 12-й игровой номер.
- В пятницу он дебютировал за новую команду, выйдя на замену в матче с «Лас-Пальмасом» (0:0).
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