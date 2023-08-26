Черышев дал совет Захаряну

Главный тренер «Санта-Коломы» Дмитрий Черышев порассуждал о перспективах Арсена Захаряна в «Реал Сосьедаде».

– Скажите, сколько иностранцев приезжает и дебютирует в чемпионате Испании.

– Но из России всего один...

– Из России один. Из Африки один. Из Израиля один. Из Америки один. Из каждой страны по одному, и получается много.

– Захаряну надо сделать хет-трик, чтобы о нем заговорили?

– Не то что хет-трик. Он вышел на замену, возможно, в каких-то моментах хорошо, грамотно сыграл, не потерялся, не стушевался.

Он подал угловой? Ха-ха. Ничего такого в этом нет. Когда тренер берет футболиста в команду, то знает, что человек может исполнять угловые, штрафные.

К тому же новичок – из команды «Динамо», которая ставит самые высокие задачи. И если Захарян был куплен за хорошие деньги, это говорит о многом.

Арсену нужно быстрее влиться в состав и доказать не в одном матче, а на протяжении определенного отрезка, что он действительно хороший игрок. Тогда о нем заговорят.