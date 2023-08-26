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    Черышев дал совет Захаряну

    Главный тренер «Санта-Коломы» Дмитрий Черышев порассуждал о перспективах Арсена Захаряна в «Реал Сосьедаде».

    – Скажите, сколько иностранцев приезжает и дебютирует в чемпионате Испании.

    – Но из России всего один...

    – Из России один. Из Африки один. Из Израиля один. Из Америки один. Из каждой страны по одному, и получается много.

    – Захаряну надо сделать хет-трик, чтобы о нем заговорили?

    – Не то что хет-трик. Он вышел на замену, возможно, в каких-то моментах хорошо, грамотно сыграл, не потерялся, не стушевался.

    Он подал угловой? Ха-ха. Ничего такого в этом нет. Когда тренер берет футболиста в команду, то знает, что человек может исполнять угловые, штрафные.

    К тому же новичок – из команды «Динамо», которая ставит самые высокие задачи. И если Захарян был куплен за хорошие деньги, это говорит о многом.

    Арсену нужно быстрее влиться в состав и доказать не в одном матче, а на протяжении определенного отрезка, что он действительно хороший игрок. Тогда о нем заговорят.

    • Захарян перешел в «Сосьедад» из «Динамо» за 12,5 млн евро + 15% от суммы будущей перепродажи.
    • Контракт с игроком подписан на 6 лет.
    • Российский полузащитник выбрал 12-й игровой номер.
    • В пятницу он дебютировал за новую команду, выйдя на замену в матче с «Лас-Пальмасом» (0:0).

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1692

      zarsm 1 час назад

      Как в воздух пернул, ни о чем вообще

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