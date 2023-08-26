Мбаппе определился с будущим Верратти в «ПСЖ»

Стала известна позиция Килиана Мбаппе по будущему Марко Верратти в «ПСЖ».

Нападающий хочет, чтобы его итальянский одноклубник остался в Париже.

При этом главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике на хавбека не рассчитывает.

Верратти в «ПСЖ» с 2012 года.

В прошлом сезоне он провел 38 матчей и сделал 1 ассист.

Сообщалось об интересе к полузащитнику со стороны «Баварии», «Барселоны», «Атлетико», «Ромы», «Галатасарая» и «Аль-Хиляля».

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