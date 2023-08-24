Салах отреагировал на предложение стать самым высокооплачиваемым игроком Саудовской Аравии

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах рассмотрит вариант с переходом в «Аль-Хилаль».

По информации Al-Riyadiah, «Ливерпуль» из-за привлекательных условий решил обсудить возможный трансфер. Египтянин также очень серьезно относится к варианту с саудовцами, поскольку ему предложили стать самым высокооплачиваемым игроком чемпионата.

В Саудовской Аравии Салаху готовы платить больше, чем в «Аль-Насре» зарабатывает Криштиану Роналду.

Салах в новом сезоне оформил 1+1 в 2 матчах.

Его рыночная стоимость – 65 млн евро.

Контракт игрока с «Ливерпулем» действует до 2025 года.

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