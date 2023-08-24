Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    • Главная
    • Новости
    • Салах отреагировал на предложение стать самым высокооплачиваемым игроком Саудовской Аравии

    Салах отреагировал на предложение стать самым высокооплачиваемым игроком Саудовской Аравии

    Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах рассмотрит вариант с переходом в «Аль-Хилаль».

    По информации Al-Riyadiah, «Ливерпуль» из-за привлекательных условий решил обсудить возможный трансфер. Египтянин также очень серьезно относится к варианту с саудовцами, поскольку ему предложили стать самым высокооплачиваемым игроком чемпионата.

    В Саудовской Аравии Салаху готовы платить больше, чем в «Аль-Насре» зарабатывает Криштиану Роналду.

    • Салах в новом сезоне оформил 1+1 в 2 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 65 млн евро.
    • Контракт игрока с «Ливерпулем» действует до 2025 года.

    Новости по теме
    Стало известно, какую зарплату предложили Салаху в Саудовской Аравии 2
    Саудовцы готовят 90 миллионов на Салаха 4
    Салах обогнал Джеррарда по голам за «Ливерпуль»
    Источник: Al-Riyadiah

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:40
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 