Павлюченко прокомментировал трансфер Захаряна в «Сосьедад»

Роман Павлюченко отреагировал на переход Арсена Захаряна из «Динамо» в «Реал Сосьедад».
«Никаких прогнозов не дам по Захаряну. Это очень тонкий процесс – переезд в другую страну и в другой чемпионат.
Могу только пожелать удачи. Надеюсь, Захарян будет прославлять российский футболе в Европе», – сказал Павлюченко.
- Захарян перешел в «Сосьедад» из «Динамо» за 12,5 млн евро + 15% от суммы будущей перепродажи.
- Контракт с игроком подписан на 6 лет.
- Российский полузащитник выбрал 12-й игровой номер.
Источник: «РБ Спорт»