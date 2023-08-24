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    • Павлюченко прокомментировал трансфер Захаряна в «Сосьедад»

    Павлюченко прокомментировал трансфер Захаряна в «Сосьедад»

    Роман Павлюченко отреагировал на переход Арсена Захаряна из «Динамо» в «Реал Сосьедад».

    «Никаких прогнозов не дам по Захаряну. Это очень тонкий процесс – переезд в другую страну и в другой чемпионат.

    Могу только пожелать удачи. Надеюсь, Захарян будет прославлять российский футболе в Европе», – сказал Павлюченко.

    • Захарян перешел в «Сосьедад» из «Динамо» за 12,5 млн евро + 15% от суммы будущей перепродажи.
    • Контракт с игроком подписан на 6 лет.
    • Российский полузащитник выбрал 12-й игровой номер.

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    Источник: «РБ Спорт»

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