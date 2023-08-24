Павлюченко прокомментировал трансфер Захаряна в «Сосьедад»

Роман Павлюченко отреагировал на переход Арсена Захаряна из «Динамо» в «Реал Сосьедад».

«Никаких прогнозов не дам по Захаряну. Это очень тонкий процесс – переезд в другую страну и в другой чемпионат.

Могу только пожелать удачи. Надеюсь, Захарян будет прославлять российский футболе в Европе», – сказал Павлюченко.