Широков оценил трансфер Захаряна в «Сосьедад»

Роман Широков поделился мнением о переходе Арсена Захаряна из «Динамо» в «Реал Сосьедад».

– Как оцените трансфер Захаряна? Разделяете точку зрения о том, что теперь вся молодежь клубной академии будет видеть цель для себя – уехать в Европу.

- Мне кажется, цель игроков из академии – оказаться в главной команде, достичь с ней наивысших результатов и, наверное, если есть возможность, перейти в более сильный европейский клуб.

Если изначально стоит задача попасть в европейский клуб, не надо использовать прекрасную академию «Динамо» как трамплин. Пусть едут сразу туда (в Европу).

Если занимаетесь в академии «Динамо», должны быть готовы отдать клубу часть своей карьеры – на благо команды, которая в вас многое вложила. Но, наверное, это только у меня такие глупые мысли.

У нас же из всех утюгов кричат о том, что нужно срочно ехать в Европу. А почему не хотят в России развивать футбол?

– С чем это связываете?

– С тем, что у нас культ всего зарубежного. Нас выгнали отовсюду из Европы, а мы все равно стремимся туда. Кто из футболистов в Европе снискал славу, в том числе тех, кто уезжал в далеко не великие клубы? Почти все вернулись в Россию.

Может быть, постараться в России прогрессировать, развивая клубы и в целом наш футбол? Дай бог, чтобы Арсен там раскрылся. Видел его потенциал, он высок – точно так же, как и у Кости Тюкавина.

Захарян перешел в «Сосьедад» из «Динамо» за 12,5 млн евро + 15% от суммы будущей перепродажи.

Контракт с игроком подписан на 6 лет.

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