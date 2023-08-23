Стала известна телеаудитория матча «Спартак» – «Зенит»

На «Матч ТВ» раскрыли рейтинг прямой трансляции матча пятого тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» (1:3).

«Матч «Спартак» – «Зенит» показал достойные цифры, став лидером вечернего прайм-тайма. Доля трансляции составила 12,9%, по данным Mediascope РФ. Всего же трансляцию посмотрели более 4,8 миллиона человек», – сообщили в пресс-службе канала.