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    Стала известна телеаудитория матча «Спартак» – «Зенит»

    На «Матч ТВ» раскрыли рейтинг прямой трансляции матча пятого тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» (1:3).

    «Матч «Спартак»«Зенит» показал достойные цифры, став лидером вечернего прайм-тайма. Доля трансляции составила 12,9%, по данным Mediascope РФ. Всего же трансляцию посмотрели более 4,8 миллиона человек», – сообщили в пресс-службе канала.

    • Дубль у «Зенита» оформил Вендел.
    • «Спартак» не побеждает «Зенит» в РПЛ 6 лет.
    • 6-й тур РПЛ стартует в пятницу, 25 августа.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    23.08.2023 23:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6023

      fakeid 36 минут назад

      5 миллионов увидели позор спартака! и могло бы быть больше на двух, но болотоход и номэд сныкались в своём двухместном бачке и захлопнули крышку ещё до матча!

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