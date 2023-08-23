Стала известна телеаудитория матча «Спартак» – «Зенит»

5 миллионов увидели позор спартака! и могло бы быть больше на двух, но болотоход и номэд сныкались в своём двухместном бачке и захлопнули крышку ещё до матча!
На «Матч ТВ» раскрыли рейтинг прямой трансляции матча пятого тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» (1:3).
«Матч «Спартак» – «Зенит» показал достойные цифры, став лидером вечернего прайм-тайма. Доля трансляции составила 12,9%, по данным Mediascope РФ. Всего же трансляцию посмотрели более 4,8 миллиона человек», – сообщили в пресс-службе канала.
- Дубль у «Зенита» оформил Вендел.
- «Спартак» не побеждает «Зенит» в РПЛ 6 лет.
- 6-й тур РПЛ стартует в пятницу, 25 августа.